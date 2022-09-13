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【券商點睇】直接受益火電投資修復 中國能建重估在望

股樓投資 12:51 2022/09/13

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光大證券指出，受制於自然條件，新能源存在發電不穩定問題。區別於火電等可控電源，風電、光伏發電受天氣等自然因素影響較大，穩定性欠佳。從各類電源發電量來看，2021年中國火電發電量貢獻達71.1%，仍是國內電力系統的支柱。近期，在電力保供的嚴峻形勢下，政策對火電態度出現轉變。首7個月全國火電基本建設投資完成額達405億元（人民幣，下同），較上年同期增長70.2%。

【同場加映】溫股知新：加息預期非重點 留意業績基本面

因此，中國能建（03996）因在火電建設領域具有絕對優勢，火電業務有望觸底反彈。公司在國內的火電勘察設計市場佔有率超70%，對90%以上的火電站勘察設計標準做出了貢獻。若後續批復80GW火電建設指標，按照單GW投資額40億元測算，對應總投資約3,200億元。該行假設2年建設完畢，對應每年新增市場容量1,600億元，若公司市佔率為40%至60%，工程業務淨利率為2.5%至3.5%，對應每年淨利潤額外增加約16至34億元，對公司淨利潤增速貢獻為17%至35%。

【延伸閱讀】大行點睇：一文看盡美團 大行最新評級和目標價，請按【見下頁

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光大證券認為，火電領域投資修復將提振公司在該領域的業務增長，作為火電建設龍頭或最受益，看好公司在火電投資修復背景下的業務發展加快，也看好在「十四五」期間新能源發電運營資產規模快速增長，帶來的內在價值增長。該行維持中國能建於2022至2024年每股盈利預測0.22元、0.24元、0.26元。現價對應2022年預測市盈率為4.3倍，維持「買入」評級。

【同場加映】青姐話：大淡好收尾 淡倉話之你

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撰文：林衛

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中國能源建設（03996） 港股 每股盈利 買入 中國

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