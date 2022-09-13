【房住不炒】把握金九銀十搶客套現 賣樓送補貼成常態

中秋長假，各地房企推出各類五花八門的促銷方式﹐實行趁傳統「金九銀十」旺季搶客谷銷量，由房企與政府的積極程度來看，未來送禮、補貼似乎變成了常態。據內地報道，蘇州部分樓盤推出中秋限定一口價房源，認購即贈送萬元車位抵用券；有樓盤的首期最低只需5萬元（人民幣，下同）。

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同策研究院研究總監宋紅衛表示，當下房企降價促銷實屬無奈之舉，因為第四季的償債期即將到來，而且年底將迎來大額度工程款支付，所以需盡快以價換量回籠現金。舉例，融創中國（01918）旗下南京的金陵星圖、龍池映和湯山頤和府項目，首付僅需5%起。

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另一方面，地方政府也給予購房補貼，杭州臨安區提出在臨安範圍內購置總價不超過300萬元的新建商品住房給予房屋總價1.5%補貼。此外，江蘇泰州提出將調整住房公積金貸款首付比例。首次、第二次申請住房公積金貸款首付比例分別調整為20%、30%。浙江蘭溪將對教育、衛健系統在職在編人員購房，將給予專項獎勵，購買首套房、二套房分別獎勵每平方米900元和500元。

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撰文：林衛