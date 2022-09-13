  • 36°C
香港時間 : 2022913日 (週二) 13:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【NFT】Starbucks客戶獎賞計畫加入NFT　無需使用加密貨幣購買

科技 12:30 2022/09/13

分享：

分享：

新計畫將會推出一系列擁有不同稀有性及積分值的NFT，讓顧客由不同途徑收集，從而解鎖各種獨家體驗和獎勵。（法新社）

Web3浪潮下，不少企業都開始將業務計畫加入NFT元素。連鎖咖啡店星巴克（Starbucks）宣布即將推出Web3計畫Starbucks Odyssey，允許其客戶透過賺取和購買NFT等數碼資產，解鎖獨家體驗和獎勵，而且無需使用加密貨幣付款。

【英女王逝世】英女王NFT價格急升　逾40種英女王迷因幣6小時內誕生

Starbucks表示，Starbucks Odyssey是將原有的客戶獎賞計畫Starbucks Rewards，結合NFT元素而成。

新計畫將會推出一系列擁有不同稀有性及積分值的NFT，讓顧客由不同途徑收集，從而解鎖各種獨家體驗和獎勵，當中包括製作虛擬的馬天尼酒、受邀參加Starbucks儲備烘焙廠的活動，以及去哥斯達黎加參觀該公司的咖啡供應商等。

【NFT】LG推新平台LG Art Lab　將NFT功能引入智能電視

至於收集NFT的方式則有數種，例如通過遊戲、測驗或活動而賺取NFT。此外，顧客也可直接在Starbucks Odyssey網站購買限量版NFT，而付款方法則可透過信用卡進行，而無需使用加密貨幣。

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【NFT】香港IG開放「數碼收藏品功能」　馮德倫、Dustykid成首批NFT創作者
2022/08/05
【NFT】香港IG開放「數碼收藏品功能」　馮德倫、Dustykid成首批NFT創作者
【NFT】Barley Nectar發行威士忌會藉NFT　降低威士忌交易和儲存成本
2022/08/22
【NFT】Barley Nectar發行威士忌會藉NFT　降低威士忌交易和儲存成本
【NFT】Meta擴展NFT計畫　允許Facebook用戶發布數碼收藏品
2022/08/30
【NFT】Meta擴展NFT計畫　允許Facebook用戶發布數碼收藏品
【Sanrio元宇宙】Sanrio拓Web3業務　Hello Kitty、布甸狗將有NFT？
2022/09/01
【Sanrio元宇宙】Sanrio拓Web3業務　Hello Kitty、布甸狗將有NFT？

你可能感興趣

【NFT】香港IG開放「數碼收藏品功能」　馮德倫、Dustykid成首批NFT創作者
13:00 2022/08/05
【NFT】香港IG開放「數碼收藏品功能」　馮德倫、Dustykid成首批NFT創作者
【NFT】Barley Nectar發行威士忌會藉NFT　降低威士忌交易和儲存成本
15:00 2022/08/22
【NFT】Barley Nectar發行威士忌會藉NFT　降低威士忌交易和儲存成本
【NFT】Meta擴展NFT計畫　允許Facebook用戶發布數碼收藏品
11:15 2022/08/30
【NFT】Meta擴展NFT計畫　允許Facebook用戶發布數碼收藏品
NFT 科技產品 電子支付 數碼轉型 虛擬貨幣 星巴克 哥斯達黎加 信用卡 咖啡

下一篇文章

【人工智能】Meta分拆Python機器學習庫　併入Linux基金會
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【機迷熱話】Sony發布Xperia 1 IV遊戲版　Xperia Stream電競套件打造循環氣流
【機迷熱話】Sony發布Xperia 1 IV遊戲版　Xperia Stream電競套件打造循環氣流
【衛星通訊】太空廢棄衛星增加　FCC要求設5年脫軌限期
【衛星通訊】太空廢棄衛星增加　FCC要求設5年脫軌限期
【Apple Care】蘋果更新AppleCare+服務計畫　不再限維修次數
【Apple Care】蘋果更新AppleCare+服務計畫　不再限維修次數
【蘋果iPhone】蘋果擬推iPhone訂閱制　彭博：將於今年年底登場
【蘋果iPhone】蘋果擬推iPhone訂閱制　彭博：將於今年年底登場
【芯片大戰】Intel美國芯片廠動工　料可提供3,000個職位
【芯片大戰】Intel美國芯片廠動工　料可提供3,000個職位
【Google爭議】Google控Sonos侵犯7項專利　獲USITC受理兼安排聽證會
【Google爭議】Google控Sonos侵犯7項專利　獲USITC受理兼安排聽證會
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款