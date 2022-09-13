【NFT】Starbucks客戶獎賞計畫加入NFT　無需使用加密貨幣購買

▲ 新計畫將會推出一系列擁有不同稀有性及積分值的NFT，讓顧客由不同途徑收集，從而解鎖各種獨家體驗和獎勵。（法新社）

Web3浪潮下，不少企業都開始將業務計畫加入NFT元素。連鎖咖啡店星巴克（Starbucks）宣布即將推出Web3計畫Starbucks Odyssey，允許其客戶透過賺取和購買NFT等數碼資產，解鎖獨家體驗和獎勵，而且無需使用加密貨幣付款。

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Starbucks表示，Starbucks Odyssey是將原有的客戶獎賞計畫Starbucks Rewards，結合NFT元素而成。

新計畫將會推出一系列擁有不同稀有性及積分值的NFT，讓顧客由不同途徑收集，從而解鎖各種獨家體驗和獎勵，當中包括製作虛擬的馬天尼酒、受邀參加Starbucks儲備烘焙廠的活動，以及去哥斯達黎加參觀該公司的咖啡供應商等。

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至於收集NFT的方式則有數種，例如通過遊戲、測驗或活動而賺取NFT。此外，顧客也可直接在Starbucks Odyssey網站購買限量版NFT，而付款方法則可透過信用卡進行，而無需使用加密貨幣。

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責任編輯：陳卓賢