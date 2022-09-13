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【港股點睇】議息後流動性壓力或紓緩 港股處關鍵轉角位？

股樓投資 12:43 2022/09/13

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美國聯儲局9月議息會議備受市場關注，目前市場對聯儲局維持緊縮政策的預期升溫，港股市場處於預期博弈的關鍵窗口。中金認為，在7月議息會議後，聯儲局將根據經濟數據的變化來確定下一次會議的貨幣政策取向。結合各大機構預測，目前市場預計9月聯儲局加息幅度很大機會達0.75厘，即實現年內第三次加息0.75厘。

【同場加映】溫股知新：加息預期非重點 留意業績基本面

中泰國際策略分析師顏招駿認為，如果9月聯儲局加息0.75厘，後續11月及12月的邊際加息力度將減小，有望減少美債利率對估值的擠壓，港股或出現反彈，9月中下旬是逢低布局的機會。由於目前美國加息帶來的港股流動性壓力仍存，一些機構認為，此時配置港股更建議關注估值與未來景氣度匹配的高性價比品種。

【延伸閱讀】大行點睇：一文看盡京東 大行最新評級和目標價，請按【見下頁

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國信證券認為，目前港股應關注互聯網板塊與高股息個股。隨着半年度業績紛紛披露，互聯網公司業績基本見底，預計相關股票股價重回上升趨勢。同時，該行建議投資者利用港股低估值優勢，配置高股息或現金流穩定的股票，如金融、教育、電力股等。另中國銀河表示下半年消費有望持續回暖，從而帶動互聯網產業鏈中的直播電商、短視頻、互聯網廣告等業務協同修復。

【同場加映】青姐話：大淡好收尾 淡倉話之你

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撰文：林衛

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港股 板塊 加息 美國聯儲局

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