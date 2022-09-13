【香港通關】李家超：未決定10月底放寬入境隔離要求　間接證內地人抵港毋須證明已打疫苗

▲ 【香港通關】李家超未決定10月底放寬入境隔離要求 間接證內地人入境毋須證明已打疫苗

香港新冠病毒感染個案有見頂跡象，行政長官李家超出席行政會議前重申，取消海外入境人士酒店檢疫安排須視乎數據及疫情走勢，未決定在10月底「金融科技周」前縮短入境人士的酒店隔離時間。李家超僅指，香港在金融科技競爭優勢強，很多「業界翹楚」有興趣出席論壇，而香港須落實疫情管控，相信可成功舉辦一連串金融論壇。

香港於10月31日起舉行金融科技周論壇，並在11月一連舉辦國際金融投資峰會、國際7人欖球賽，惟進入倒數一個半月，海外參與者入境檢疫安排資料依然未公開。

對於有內地旅客在社交平台聲稱，在沒有接種新冠疫苗並無豁免證明下，入境香港後獲發「臨時疫苗通行證」可以堂食兼去迪士尼樂園，李家超在會上表示，內地疫情風險「全世界最低」，較香港低很多，看不到會因此出現任何輸入個案，港府會視乎疫情檢視做法。

香港周一公布新增7,938宗新冠病毒感染個案，連續第三天低於1萬宗。

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編輯：麥德銘