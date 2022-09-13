【烏克蘭戰爭】澤連斯基揚言繼續揮軍 稱收復逾6000平方公里領土

烏克蘭軍隊月初起發起反擊，並聲稱收復不少被俄羅斯佔領地區。總統澤連斯基表示，已收復超過6,000平方公里領土，揚言烏軍將繼續揮軍。澤連斯基亦促請，西方國家必須加強合作對抗俄羅斯。

【烏克蘭戰爭】烏批俄襲民間基建 報復戰事失利 【下一頁】

澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）周一（12日）時表示，自9月初起烏軍已從俄國手中收復逾6,000平方公里領土，主要集中在烏東及南部地區，豪言烏軍將繼續前進，收復更多領土。

美軍有高層官員透露，俄羅斯主要失去烏克蘭東北部﹑第二大城市哈爾科夫（Kharkiv）的鄰近地區，並撤走大多數部隊至邊境地區。

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澤連斯基呼籲西方國家，加強與烏克蘭合作對抗俄羅斯。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，烏克蘭在西方支援下取得重大進展，美國與盟友將繼續確保烏克蘭擁有足夠的裝備持續反擊俄羅斯。

俄羅斯一直未有回應戰事失利消息，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）周一亦避談總統普京（Vladimir Putin）是否仍對軍事領導保有信心，強調俄國特別軍事行動將持續，直至所有目標達成。

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責任編輯：吳漢培