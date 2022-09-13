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【人工智能】Meta分拆Python機器學習庫　併入Linux基金會

科技 11:31 2022/09/13

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大約80%在主要機器學習會議上提交工作的研究人員，如NeurIPS或ICML，都會利用PyTorch。（PyTorch）

Meta旗下的Python機器學習庫「PyTorch」在2016年成立，現時已擁有約2,400名貢獻者及逾15萬個項目，成為全球最重要的AI研究平台之一。Meta宣布將會把PyTorch分拆出來，並併入非牟利技術貿易協會Linux基金會，聯同AMD、AWS、Google Cloud、微軟（Microsoft）和NVIDIA一同管理。

【量子電腦】百度發布低溫超導量子電腦　建全球首個量子軟硬一體化平台

Meta創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg）表示，PyTorch已是AI研究界的領先標準，大約80%在主要機器學習會議上提交工作的研究人員，如NeurIPS或ICML，都會利用PyTorch。

Python除了是Meta在AI領域的主要數據庫外，也是亞馬遜（Amazon）大部分網絡服務工作，以及微軟Azure和OpenAI的技術支援。Python將會脫離Meta的直接監督，並會成立PyTorch基金會，由AMD、AWS、Google Cloud、微軟和NVIDIA共同管理，且成為Linux基金會的一個子公司。

【培育人才】AWS DeepRacer首次開放企業參與　港企組隊提升員工ML認知

朱克伯格指出，PyTorch基金會將努力堅持「保持開源、保持中立的品牌戰略、保持公平和打造公認的技術身份」四項原則。長遠上， PyTorch的貢獻者將受益於治理、管理團隊的多樣性，以及PyTorch基金會的新合作夥伴帶來的額外投資。

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責任編輯：陳卓賢

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