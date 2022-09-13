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【英女王逝世】哈里與安德魯料無得著軍裝出席國葬

環球社會熱點 10:54 2022/09/13

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英女王伊利沙伯二世上周離世，將於下周一（19日）舉行國葬。不過英女王次子安德魯王子及孫兒哈里王子已並非在職英國王室成員，預計不能穿軍裝出席英女王國葬。

【英女王逝世】民眾被勸停擺三物悼念 一行為恐危及野生動物 【下一頁】

在職王室成員在悼念英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）期間，會穿著軍裝出席5場儀式，包括於聖吉爾斯大教堂悼念儀式、移往西敏廳停棺供公眾瞻仰、西敏廳守夜儀式、西敏寺國葬儀式、移往溫莎堡聖喬治教堂下葬。

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包括英王查理斯三世（King Charles III）、威爾斯親王兼王儲威廉（Prince William）、安妮公主（Princess Anne）及愛德華王子（Prince Edward）等在職王室成員在國葬等場合均可穿著軍裝。

不過安德魯（Prince Andrew）因捲入性侵案，今年初向英女王交還榮譽軍銜及王室贊助。因此他只能穿著西裝出席下周的國葬，但獲准穿軍裝參與守夜儀式。

【英女王逝世】查理斯首以國王身份於國會發言 引莎士比亞名言悼亡母 【下一頁】

而哈里（Prince Harry）已宣布不再履行王室職務及遭收回多個榮譽軍銜，不能穿上軍服出席國葬及守夜儀式。

另外，英媒指下周一舉行國葬儀式時，威廉和哈里兩兄弟可能會並肩走在英女王的棺木後，展現兄弟之間的團結。

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責任編輯：鄭錦玲

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