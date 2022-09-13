【英女王逝世】查理斯三世率弟妹 為亡母守夜

▲ 查理斯與弟妹穿起軍裝守夜。

英女王伊利沙伯二世靈柩運往蘇格蘭聖吉爾斯大教堂，接受公眾弔唁。新任英王查理斯三世連同三名弟妹，一同為亡母守夜。有民眾表示，為送英女王最後一程已排隊超過12小時。

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查理斯三世（Charles III）﹑安妮公主（Princess Anne）﹑安德魯王子（Prince Andrew）及愛德華王子（Prince Edward）周一（12日）現身聖吉爾斯大教堂（St. Giles Cathedral），為已故母親英女王守夜。

整齊軍裝打扮的查理斯與弟妹莊嚴且靜默地站在英女王靈柩旁10分鐘，四人均低下頭不發一語，查理斯亦似有眼泛淚光。四人離開教堂時，獲民眾報以熱烈掌聲。安妮亦成為英國王室史上，參與「王子守夜」（Vigil of the Princes）的公主。

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等候悼念英女王的民眾人數極多，教堂外早已大排長龍。有民眾對英王及其他英女王子女在內守夜感到驚喜，亦有民眾透露早於當日早上7時已開始排隊，等候教堂傍晚7時開放入內。

蘇格蘭的公眾悼念將於當地時間周二（13日）下午3時結束，前往送別英女王的民眾估計通宵不斷。英女王靈柩同日稍後將移送至倫敦，直至下周一（19日）國葬舉行前，繼續接受民眾悼念。

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責任編輯：吳漢培