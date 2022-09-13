▲ 【H按封頂息】交銀國際：港銀加息為箭在弦上、料二手樓價承壓 看好一隻本港地產股

隨港元拆息（HIBOR）不斷上揚，多家銀行陸續調高H按封頂息，交銀國際指，以30年期按揭計，每100萬元貸款，負債將增加約3.2%，每月還款額將增加約131元。該行估計，加息已是箭在弦上，預期會對本港樓價特別是二手樓承壓，而重新開關則可以緩和樓價壓力。

現時1個月HIBOR已升越2厘，以傳統H按息率為HIBOR+1.3厘計（3.3厘），已較封頂息為高。交銀國際指，這將會增加銀行成本，同時對於淨利息收益率構成壓力，預期本港銀行會於下周舉行的聯儲局議息會議後，調高最優惠利率（P），以紓緩息差壓力。

交銀國際：P按息率較H按為低

交銀國際稱，目前大部分按揭計劃都為H按，主要由於過去十年，H按息率較P按為低，而按照金管局最新數字，7月份新承造按揭中，96.8%仍為H按。不過，目前大部分銀行的P按息率只有2.5厘，較H按低25點子，預期更多新承造按揭的業主將會轉到P按。

與此同時，基於不少銀行為新盤市場提供更優惠按揭息率，如中銀香港 （02388） ，估計此舉會帶動不少置業需求從二手樓市場，轉到新盤市場。基於一手樓會繼續帶動購買力，故看好可銷售貨源較多及去貨率較高的新鴻基地產 （00016） ，評級「買入」。

更多【即市財經分析】文章

恒指下一站多少？美國CPI出爐怎部署？即睇【開市追揸沽】

相關文章：【H按封頂息】銀公禤惠儀：港銀按步就班加封頂息 未來仍有上調壓力

相關文章：【港元拆息】港銀輪流加H按「封頂息」 華僑永亨H按鎖息上限見3厘、大新加入上調鎖息

編輯：陳韻妍