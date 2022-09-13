【異動股│電動車】蔚來盤中升最多兩成　瑞信：12月ET5每月交付量料超越1萬輛、新車型毛利率達25%（第二版）

▲ 【電動車】蔚來盤中升最多兩成 德銀料ET5短時間內成最暢銷車型

港股中秋假期後復市，中國電動車生產商蔚來 （09866） 今早盤中一度高升逾兩成，高見174元，中午收報168.9元，升17.3%。此前港股休市，蔚來美股在9月9日以及9月12日分別上漲8.4%及13.5%。蔚來美股昨日收報21.75美元，升13.5%。

瑞信指，蔚來管理層重申下半年銷量10萬輛的目標，意味第四季銷量約6.7萬至6.9萬輛，而蔚來對於電動車需求相當有信心，因新產品ES7、ET7及ET5的定單均相當強勁，同時隨集成壓鑄件的供應有望於10月解決，相信供應端方面可支持下半年銷量達10萬輛的目標。

瑞信：蔚來第四季可望達至收支平衡

蔚來管理層指，ET5每月交付量於12月可望超越1萬輛，而ET5將會是蔚萊新廠房首款月產量達1萬輛的車型，目前蔚來現廠房的月產量約1.5萬至1.8萬輛。

瑞信引述蔚來管理層稱，蔚來第三季毛利率顯著改善，而NT 1.0產品的毛利率為18%，NT 2.0產品（ES7、ET7及ET5）毛利率則為25%，同時第四季可望達至收支平衡，月銷量將達10萬至12萬，毛利率約20%。期內研發開支約30億元人民幣，行銷開支約佔收入10%至12%。蔚萊管理層預計，蔚來2022年研發開支料約90億元人民幣，2023年則逾100億元人民幣。

德銀：ET5車型或在短時間內成最暢銷高端車型

德意志銀行發表研究報告指，蔚來旗下的ET5車型可能在短時間內稱為最暢銷高端車型，因最初客戶反饋較好，而且ET5的生產也能利用蔚來新工廠。而雖然未來現有產品雖然定價較高，且換代速度未有競爭對手快，但銷量仍相對穩定。

（第二版加入瑞信）

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記者：梁安琪

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