  • 36°C
香港時間 : 2022913日 (週二) 13:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【異動股│電動車】蔚來盤中升最多兩成　瑞信：12月ET5每月交付量料超越1萬輛、新車型毛利率達25%（第二版）

股市 12:59 2022/09/13

分享：

分享：

【電動車】蔚來盤中升最多兩成　德銀料ET5短時間內成最暢銷車型

港股中秋假期後復市，中國電動車生產商蔚來 （09866） 今早盤中一度高升逾兩成，高見174元，中午收報168.9元，升17.3%。此前港股休市，蔚來美股在9月9日以及9月12日分別上漲8.4%及13.5%。蔚來美股昨日收報21.75美元，升13.5%。

瑞信指，蔚來管理層重申下半年銷量10萬輛的目標，意味第四季銷量約6.7萬至6.9萬輛，而蔚來對於電動車需求相當有信心，因新產品ES7、ET7及ET5的定單均相當強勁，同時隨集成壓鑄件的供應有望於10月解決，相信供應端方面可支持下半年銷量達10萬輛的目標。

瑞信：蔚來第四季可望達至收支平衡

蔚來管理層指，ET5每月交付量於12月可望超越1萬輛，而ET5將會是蔚萊新廠房首款月產量達1萬輛的車型，目前蔚來現廠房的月產量約1.5萬至1.8萬輛。

瑞信引述蔚來管理層稱，蔚來第三季毛利率顯著改善，而NT 1.0產品的毛利率為18%，NT 2.0產品（ES7、ET7及ET5）毛利率則為25%，同時第四季可望達至收支平衡，月銷量將達10萬至12萬，毛利率約20%。期內研發開支約30億元人民幣，行銷開支約佔收入10%至12%。蔚萊管理層預計，蔚來2022年研發開支料約90億元人民幣，2023年則逾100億元人民幣。

德銀：ET5車型或在短時間內成最暢銷高端車型

德意志銀行發表研究報告指，蔚來旗下的ET5車型可能在短時間內稱為最暢銷高端車型，因最初客戶反饋較好，而且ET5的生產也能利用蔚來新工廠。而雖然未來現有產品雖然定價較高，且換代速度未有競爭對手快，但銷量仍相對穩定。

（第二版加入瑞信）

相關文章：【業績︱電動車】蔚來次季經調整淨虧損倍增至近22億人幣　料第三季交付量增26.8%至35%

【蔚來NIO】蔚來發布車載AR眼鏡NIO Air AR Glasses　首副售價2299元人幣

記者：梁安琪

恒指下一站多少？美國CPI出爐怎部署？即睇【開市追揸沽】

港股 異動股 汽車 蔚來－SW（09866） 中國 電動車 美股

上一篇文章

【港股市況】恒指午後升81點　餐飲股接力走高　藥明生物曾跌兩成　蔚來急彈17%（不斷更新）

下一篇文章

【美股期貨】道指期貨升5點　靜待8月CPI出爐（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【英國經濟】英國7月GDP增長0.2%遜預期　分析料9.19英女王葬禮假期或拖累英國經濟再陷衰退
【英國經濟】英國7月GDP增長0.2%遜預期　分析料9.19英女王葬禮假期或拖累英國經濟再陷衰退
【芯片大戰】美國拜登政府傳將擴大針對中國出口芯片及工具限制
【芯片大戰】美國拜登政府傳將擴大針對中國出口芯片及工具限制
【港股市況】恒指午後升81點　餐飲股接力走高　藥明生物曾跌兩成　蔚來急彈17%（不斷更新）
【港股市況】恒指午後升81點　餐飲股接力走高　藥明生物曾跌兩成　蔚來急彈17%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升5點　靜待8月CPI出爐（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升5點　靜待8月CPI出爐（不斷更新）
【解碼｜美股】美股周五四巫日　傾向反彈？
【解碼｜美股】美股周五四巫日　傾向反彈？
【恒大危機】灣仔恒大中心據報遭信銀接管　傳涉及一筆76億貸款融資
【恒大危機】灣仔恒大中心據報遭信銀接管　傳涉及一筆76億貸款融資
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款