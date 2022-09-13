【解讀｜生物科技】拜登簽令擴大生物製造抗衡中國、藥明生物跌兩成　瑞信分析：影響遠不如芯片法案（第三版）

▲ 【生物科技】拜登簽令擴大生物製造抗華 藥明生物曾跌兩成、藥明康德：業務一切正常（第二版）

美國繼斥巨資支援本土芯片行業後，外電報道，美國總統拜登當地時間周一已簽署新行政命令擴大美國生物製造（Biomanufacturing），以降低對於中國的依賴。該生物製造行政令提出，提振美國國內利用生物系統的生產製造，以締造包括新藥、人體組織、生物燃料和食品等。

中美角力再次傳出涉及生物科技行業，主要收入來自北美的CRO（合同研究）服務龍頭藥明生物 （02269） 早市跌幅不斷擴大，最多跌逾兩成，低見52.8元。藥明生物全日收報53.4元，跌19.9%，成交增至59.64億元。同系藥明康德 （02359） 也大跌17%，報68.6元，成交10.3億元。

泰格醫藥 （03347） 最多跌17%，創上市新低，收市跌幅收窄至10%，報69.1元；康龍化成 （03759） 則跌14.7%。

外電：白宮周三召開峰會討論聚焦生物技術

報道引述兩位匿名高級別政府官員表示，在拜登簽署行政令，會於波士頓發表講話後，白宮將於周三召開峰會，討論聚焦生物技術的倡議，並宣布投資計畫，以擴大國內的研發和生產能力。

藥明康德向內媒表示，公司也關注到上述信息，公司業務和運營一切正常。

另外，泰格醫藥 （03347） 證券部人士亦表示，目前沒有看到該命令與公司有何關聯，該命令主要是針對CDMO生物合成製造方面，公司業務都在於服務方面，且絕大部分項目都在國內執行，暫時沒有看出其對公司會有潛在的影響。

瑞信：行政命令影響不如CHIPS

瑞信最新分析報告指，白宮行政命令較傳媒初時報道中性，對中國醫療行業影響也遠遠少於早前通過的芯片法案CHIPS，但預計消息短時間內會困擾中國CXO行業。

瑞信引述最新白宮行政命令、聲明和記者會內容，認為文件措辭中性，而且提及內容廣泛，包括增加生物科技研發支出、培養人才、提升安全、令監管和商業環境更友善等。該行認為與CHIPS法案最大分野是，該行政命令並沒有針對中國同業，而是關注持續發展和維持全球領先地位，但會關注周三峰會內容，分析該命令更多政策。

瑞信指，CHIPS是美國國會兩院通過、拜登簽署的法案，而最新支持生物科技的文件只是拜登單獨簽署的行政命令，而文件沒有如CHIPS般明文提及中國，美國官員在記者會上多次強調文件範圍不些在藥物製造，也包括化工、飛機燃油等，而且文件沒有標明投資或資助金額，美國企業會繼續在中國或其他地區外判工作以降低成本。

瑞信：中國CXO加快全球化 不相信美國禁藥企與華做生意

瑞信認為，文件執行細節並不明確，當中對中國行業有明顯威脅的內容是，要求多個監管機構180日內識別出對美國生物經濟圈的威脅，並提出政策建議。

瑞信續指，本土生物製造（Biomanufacturing）只是文件其中一個面向，而自疫情以來，白宮已多次簽署命令支持本土生物科技和藥物產業鏈，對中國行業影響仍須時反映。

瑞信最後指出，在中美關係不樂觀之下，近年中國CXO行業加快全球化，特別是在新加坡建立基地，但不預期美國會直接禁令藥企與中國CXO服務商終止合作，要培養本土CXO行業減低依賴中國，是緩慢而不確定的道路。

（第二版加入藥明康德、泰格醫藥回應；第三版加入瑞信分析）

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編輯：麥德銘