  • 34°C
香港時間 : 2022913日 (週二) 11:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【生物科技】拜登簽令擴大生物製造抗華　藥明生物曾跌兩成、藥明康德：業務一切正常（第二版）

股市 11:18 2022/09/13

分享：

分享：

【生物科技】拜登簽令擴大生物製造抗華　藥明生物曾跌兩成、藥明康德：業務一切正常（第二版）

美國繼斥巨資支援本土芯片行業後，外電報道，美國總統拜登當地時間周一已簽署新行政令，擴大美國生物製造（Biomanufacturing），降低對於中國的依賴。報道指，該生物製造行政令提出一項戰略，旨在提振美國國內利用生物系統的生產製造，以締造包括新藥、人體組織、生物燃料和食品等。及後藥明康德 （02359） 回應指公司業務和運營一切正常。

中美角力再次傳出涉及生物科技行業，主要收入來自北美的CRO服務龍頭藥明生物 （02269） 早市跌幅不斷擴大，最多跌兩成，低見52.8元。至上午11時17分，藥明生物報54.5元，跌18%，成交增至32.95億元。同系藥明康德 （02359） 也大跌11%，報73.15元，成交4.68億元。

外電：白宮周三召開峰會討論聚焦生物技術

報道引述兩位匿名高級別政府官員表示，在拜登簽署行政令，會於波士頓發表講話後，白宮將於周三召開峰會，討論聚焦生物技術的倡議，並宣布投資計畫，以擴大國內的研發和生產能力。

及後，藥明康德向內媒表示，公司也關注到上述信息，公司業務和運營一切正常。另外，泰格醫藥 （03347） 證券部人士亦表示，目前沒有看到該命令與公司有何關聯，該命令主要是針對CDMO生物合成製造方面，公司業務都在於服務方面，且絕大部分項目都在國內執行，暫時沒有看出其對公司會有潛在的影響。

事件同樣拖低CRO股表現，泰格醫藥現跌13%，康龍化成 （03759） 跌11.8%。

（第二版加入藥明康德、泰格醫藥回應）

恒指下一站多少？美國CPI出爐怎部署？即睇【開市追揸沽】

相關文章：

【芯片大戰】美國拜登政府傳將擴大針對中國出口芯片及工具限制

【中美貿易戰】據報拜登推遲決定是否削減中國進口貨品關稅

【業績｜生科股】藥明生物午後衝高3%　半年多賺38%　綜合項目增至534個

【業績｜生科股】藥明康德反挫3%　上半年純利逾46億人民幣、多賺73%　營收按年增69%至177億元人民幣

編輯：麥德銘

港股 生物科技 拜登 藥明康德（02359） 藥明生物（02269）

上一篇文章

【香港通關】李家超：未決定10月底放寬入境隔離要求　間接證內地人抵港毋須證明已打疫苗

下一篇文章

【開市追揸沽】恒指下一站多少 美國CPI出爐怎部署？（附Time code）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股收市】通脹預期降 美滙軟 道指升229點 納指漲1.3%
【美股收市】通脹預期降 美滙軟 道指升229點 納指漲1.3%
【恒大危機】灣仔恒大中心據報遭信銀接管　傳涉及一筆76億貸款融資
【恒大危機】灣仔恒大中心據報遭信銀接管　傳涉及一筆76億貸款融資
【芯片大戰】美國拜登政府傳將擴大針對中國出口芯片及工具限制
【芯片大戰】美國拜登政府傳將擴大針對中國出口芯片及工具限制
【解碼｜美股】美股周五四巫日　傾向反彈？
【解碼｜美股】美股周五四巫日　傾向反彈？
【英國經濟】英國7月GDP增長0.2%遜預期　分析料9.19英女王葬禮假期或拖累英國經濟再陷衰退
【英國經濟】英國7月GDP增長0.2%遜預期　分析料9.19英女王葬禮假期或拖累英國經濟再陷衰退
【港股市況】阿里滙豐齊升2%、恒指升近60點　藥明生物曾跌兩成　蔚來急彈17%
【港股市況】阿里滙豐齊升2%、恒指升近60點　藥明生物曾跌兩成　蔚來急彈17%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款