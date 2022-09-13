▲ 【生物科技】拜登簽令擴大生物製造抗華 藥明生物曾跌兩成、藥明康德：業務一切正常（第二版）

美國繼斥巨資支援本土芯片行業後，外電報道，美國總統拜登當地時間周一已簽署新行政令，擴大美國生物製造（Biomanufacturing），降低對於中國的依賴。報道指，該生物製造行政令提出一項戰略，旨在提振美國國內利用生物系統的生產製造，以締造包括新藥、人體組織、生物燃料和食品等。及後藥明康德 （02359） 回應指公司業務和運營一切正常。

中美角力再次傳出涉及生物科技行業，主要收入來自北美的CRO服務龍頭藥明生物 （02269） 早市跌幅不斷擴大，最多跌兩成，低見52.8元。至上午11時17分，藥明生物報54.5元，跌18%，成交增至32.95億元。同系藥明康德 （02359） 也大跌11%，報73.15元，成交4.68億元。

外電：白宮周三召開峰會討論聚焦生物技術

報道引述兩位匿名高級別政府官員表示，在拜登簽署行政令，會於波士頓發表講話後，白宮將於周三召開峰會，討論聚焦生物技術的倡議，並宣布投資計畫，以擴大國內的研發和生產能力。

及後，藥明康德向內媒表示，公司也關注到上述信息，公司業務和運營一切正常。另外，泰格醫藥 （03347） 證券部人士亦表示，目前沒有看到該命令與公司有何關聯，該命令主要是針對CDMO生物合成製造方面，公司業務都在於服務方面，且絕大部分項目都在國內執行，暫時沒有看出其對公司會有潛在的影響。

事件同樣拖低CRO股表現，泰格醫藥現跌13%，康龍化成 （03759） 跌11.8%。

（第二版加入藥明康德、泰格醫藥回應）

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編輯：麥德銘