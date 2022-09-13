【生物科技】拜登最快今晚簽令擴大美國生物製造抗華　藥明生物曾跌兩成

▲ 【生物科技】拜登最快今晚簽令擴大美國生物製造抗華 藥明生物、藥明康德齊大跌

美國繼斥巨資支援本土芯片行業後，外電引述消息指，美國總統拜登勢將於周一簽署新行政令，擴大美國生物製造（Biomanufacturing），降低對於中國的依賴。彭博引述不具名知情人士報道，該生物製造行政令提出一項戰略，旨在提振美國國內利用生物系統的生產製造，以締造包括新藥、人體組織、生物燃料和食品等。

中美角力再次傳出涉及生物科技行業，主要收入來自北美的CRO服務龍頭藥明生物 （02269） 早市跌幅不斷擴大，最多跌兩成，低見52.8元。至上午10時10分，藥明生物報54.5元，跌18%，成交增至18億元。同系藥明康德 （02359） 也大跌11%，報73.15元，成交3億元。



報道又引述兩位匿名高級別政府官員表示，在拜登周一簽署行政令，並於波士頓發表講話後，白宮將於周三召開峰會，討論聚焦生物技術的倡議，並宣布投資計畫，以擴大國內的研發和生產能力。

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編輯：麥德銘