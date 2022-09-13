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【AAPL】市場看好iPhone 14 Pro Max可成最暢銷手機型號、蘋果周一急升　股價下一推動力是甚麼？

股市 09:58 2022/09/13

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【AAPL】市場看好iPhone 14 Pro Max可成最暢銷手機型號、蘋果周一急升　股價下一推動力是甚麼？

蘋果（美：AAPL）股價周一上升3.9%，創5月27日以來最大單日升幅，為8月份以來首次收在200天移動平均線之上，主要由於預售數據顯示，無論是摩根大通、巴克萊等金融機構，均預示蘋果最新推出的iPhone 14 Pro Max，將成為最暢銷的手機型號，表現有機會超越舊版。

無懼西方制裁　俄羅斯據報開賣蘋果iPhone 14水貨　標價更貴、4個月才到貨【下一頁】

「預售數據顯示，iPhone 14 Pro Max是最暢銷的機型，表現優於iPhone13 Pro Max同期表現。」凱基證券分析師Christine Wang指，iPhone 14系列的定價有利於其未來的銷售。

蘋果上周在產品發布會上推出了iPhone 14、新版AirPodsPro和新版Apple Watch。iPhone 14保留了舊版的整體外觀，同時升級攝像鏡頭，還加入緊急衛星通信救援功能，而且大部分iPhone升級功能出現在高端Pro系列。iPhone 14 Pro系列手機將配置一個4800萬像素的攝像頭和一個能夠保持低耗電模式的屏幕，類似最新版本的Apple Watch。

IDC：iPhone 14有望鞏固蘋果在中國高端手機市場優勢【下一頁】

蘋果股價今年來累跌約8%，納斯達克指數則跌約22%。市場預期，蘋果股價下一推動力，將來自10月下旬公布的截至9月底止季績。

相關文章：【AAPL】傳蘋果數字廣告業務員工規模將擴大一倍　擬再招聘216人

相關文章：【iPhone 14】大摩上調台積電每股盈利預測　關注蘋果處理器分岔策略對較平的iPhone 14銷情影響

編輯：陳韻妍

美股 科技產品 iPhone 14 Pro iPhone 14 AirPods 蘋果（Apple，美：AAPL） Apple Watch Apple 鏡頭 iPhone

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