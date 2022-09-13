【開市追揸沽】恒指下一站多少 美國CPI出爐怎部署？（附Time code）

港股於長假期前反彈逾500點，恒指上周五收報19362點，接近收復10天綫，今次純屬反彈抑或是跌勢見曙光？恒指下一站多少？美國CPI今晚公布8月份CPI，市場預期通脹降溫，美股本周五「四巫日」（四期結算），美股周內一波三折？港股、美股怎部署？泰豐東方資本基金經理朱晉民（朱sir）今早9時於《開市追揸沽》為你預示港股、美股市況。

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00：00 - 大市今日焦點速覽

01：07 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現

02：24 - 亞太股市早段市況速報

02：56 - 美國加息0.75厘已成定律 除非8月份CPI大幅低於市場預期0.5%或以上

04：14 - 美股一連串下跌已反映加息預期 11月料加息0.25厘

04：58 - 如9月加息0.75厘、11月加息半厘 美股或見大跌勢

05：14 - 美股進一步反彈空間不大 受制於通脹數據、國債厘數等因素

06：11 - 美國10年期國債逼近3.5厘 對於部份美股估值影響大

07：28 - 納指及大部分美股跟10年期國債走

08：27- 港股上日市況速覽+北水盤路

09：40 - 內地最新CPI、PPI速報

09：55 - 內地肯定要推出利好政策

11：05 - 內地通脤低於預期 反映需求疲弱

11：27 - 港股估值低殘 對於大市是中性偏好消息

11：45 - 內地料須救內房 料只會救個別優秀內房或樓盤

12：55 - 內地料促內銀社會讓利 二十大後會有更多明確經濟政策

13：35 - 港股開市前市況速報

14：06 - 恒指料脫離短暫底部 復甦走勢機會大

16：02 - 炒港股短浪投資者不宜高追

16：31 - 不認為港股會無限跌 內銀股業績差但未見崩盤

18：28 - 港股抽高才造淡 不宜跌得多時追沽

20：05 - 內房股反彈 中海外 （00688） 、潤地 （01109） 、越秀 （00123） 基本面最安全

24：23 - 博內地出手救內房股

26：05 - ET一周開倉：中國銀行 （03988） 、中海油 （00883） 、聯合健康（UNH.US）

33：46 - 觀眾問股：比亞迪 （01211） 點睇？

37：35 - 觀眾問股：碧桂園 （02007） 4.3元有貨早走早著？

42：35 - 觀眾問股：藥明生物 （02269） 89元有貨 急跌點算？

48：10 - 觀眾問股：滙豐 （00005） 可買入？ 中綫上望、止蝕位？

51：50 - 觀眾問股：Apple（AAPL.US）發布會無驚喜？145美元買入要出貨？

55：26 - 消息股：蔚來 （09866） 、藥明生物 （02269） 、舜宇科技 （02382） 、龍湖 （00960） 、金力永磁 （06680）

56：55- 財經日誌提提你

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責任編輯：何美澄