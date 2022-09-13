【港股開市】恒指黑期升135點　阿里巴巴ADR升逾3%　滙豐料明年下半年啟動回購

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【AAPL】市場看好iPhone 14 Pro Max可成最暢銷手機型號、蘋果周一急升 股價下一推動力是甚麼？
港股於中秋假期後復市。美滙指數有所回落，恒指黑期升135點。阿里巴巴 （09988） ADR升逾3%。滙豐 （00005） CFO Ewen Stevenson表示將於2023年下半年重啟回購，ADR較港股高逾3%。
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編輯：姚卓然