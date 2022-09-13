【港股市況】阿里滙豐齊升2%、恒指回升近50點　藥明生物曾跌兩成　蔚來急彈15%

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【H按封頂息】交銀國際：港銀加息為箭在弦上、料二手樓價承壓 看好一隻本港地產股
港股於中秋假期後復市。美滙指數有所回落，港股上周五急彈逾五百點，恒指高開升42點。阿里巴巴 （09988） 升2%。滙豐 （00005） CFO Ewen Stevenson表示將於2023年下半年重啟回購，現升2%。
不過，據指美國總統拜登勢將簽署新行政令，擴大美國生物製造以降低對於中國的依賴。藥明生物 （02269） 、藥明康德 （02359） 齊挫逾一成。
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【10：21】永泰生物 （06978） 升幅收窄至56%，報5.49元。
【10：19】藥明生物 （02269） 曾跌兩成，低見52.8元，現跌18%，報54.75元。
【10：12】萬洲 （00288） 升4.4%，報5.43元，暫為升幅最大的藍籌。
【10：10】蘋果概念股走高，舜宇 （02382） 升2.4%，而比亞迪電子 （00285） 、高偉電子 （01415） 、FIT HON TENG （06088） 升4.4%至5.9%。
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【10：03】樂普生物 （02157） 回吐32%，上周五升逾2.6倍。
【10：00】福晟國際 （00627） 、CGII HLDGS （01940） 復牌後分別40%和87%，而CGII HLDGS更是創新低。
【09：56】內房股碧桂園 （02007） 跌2%，旭輝 （00884） 跌4%，時代中國 （01233） 跌近半成。
【09：54】其他CRO股亦走低，康龍化成 （03759） 、泰格醫藥 （03347） 跌逾7%。
【09：51】恒指再度轉升38點，報197400點。
【09：42】藥明生物 （02269） 跌14.8%，報56.9元；藥明康德 （02359） 跌10.5%，報74.1元。
【生物科技】拜登最快今晚簽令擴大美國生物製造抗華 藥明生物大跌一成半
【09：39】永泰生物 （06978） 走高，曾升1.5倍高見9元，現升94%，報6.81元。
【09：34】恒指現轉跌43點，報19317點。
【09：33】藥明生物 （02269） 挫11%，低見58.75元，創三個月低。
【09：30】Tesla概念股億和 （00838） 彈高半成，報1.6元。集團接獲由一家位於美國的著名新能源汽車製造商訂單，預計每年訂單的價值為約1.4億元，按五年生命週期計算，訂單價值預期約7億元。集團為該客戶進行不同車身結構件的各類模具和零部件開發和製造，項目涵蓋座椅和車身等相關結構件的製造和焊接總成，該些結構件預計於2023年投產。
【09：26】舜宇 （02382） 升1.2%，報103元。【舜宇2382】舜宇8月手機鏡頭出貨量按年跌26% 受累智能手機市場需求較淡
【09：20】恒指開市升42點，報19704點，阿里巴巴 （09988） 升2%，滙豐 （00005） 升2%。蔚來 （09866） 急彈15%。
【09：16】恒指期貨現升51點，報19414點。
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【08：43】福晟國際 （00627） 、澳門勵駿 （01680） 、CGII HLDGS （01940） 復牌。
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編輯：姚卓然