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【港股市況】恒指午後升81點　餐飲股接力走高　蔚來急彈17%、藥明生物曾跌兩成（不斷更新）

股市 13:28 2022/09/13

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港股於中秋假期後復市。港股上周五急彈逾五百點，恒指今日半日升79點，阿里巴巴 （09988） 升2.4%。滙豐  （00005）  CFO表示將於2023年下半年重啟回購，現升1.8%。而蔚來 （09866） 獲德銀估計ET5短時間內成最暢銷車型，曾一度升兩成。

不過，據指美國總統拜登勢將簽署新行政令，擴大美國生物製造以降低對於中國的依賴。藥明生物 （02269） 曾跌兩成，藥明康德 （02359） 挫逾一成。

財經日誌︰

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美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁

分析文章：

【H按封頂息】交銀國際：港銀加息為箭在弦上、料二手樓價承壓　看好一隻本港地產股

【解讀｜生物科技】拜登簽令擴大生物製造抗衡中國、藥明生物曾跌兩成　瑞信分析：影響遠不如芯片法案（第三版）

【異動股│電動車】蔚來盤中升最多兩成　瑞信：12月ET5每月交付量料超越1萬輛、新車型毛利率達25%（第二版）

重點新聞：

【香港通關】李家超：未決定10月底放寬入境隔離要求　間接證內地人抵港毋須證明已打疫苗

即市走勢：

【13：27】部分生物科技股向下，金斯瑞 （01548） 跌9%，方達控股 （01521） 跌6.2%，藥明巨諾 （02126） 跌5%。百濟神州 （06160） 跌2.2%。

【13：20】【新股IPO】鎳全產業鏈公司寧波力勤資源科技擬10月招股　最多集資78億

【13：19】藥明生物 （02269） 並未止瀉，現跌19.3%，報53.85元。

【13：03】永利澳門 （01128） 升6.8%，報5.22元。【濠賭股】永利澳門向澳門政府遞交標書　申請授予10年博彩批給合約 

【13：00】恒指午後升81點，報19444點。

【12：33】【港元拆息】1個月HIBOR持續高於2厘警戒線　創逾兩年半高

【12：00】恒指半日升79點，報19441點，半日成交額為530億元。藥明生物 （02269） 大跌18.4%，海底撈 （06862） 升6.3%，萬洲 （00288） 升5.4%。

【11：49】商湯 （00020） 跌4.4%，報2.18元，科指最大跌幅成分股。

【11：32】恒指一度升130點後回落，現升65點，報19426點。

【11：21】餐飲股走強，海底撈 （06862） 升半成，報17.7元。呷哺呷哺 （00520） 升8.1%，頤海 （01579） 升5.7%，九毛九 （09922） 升4.9%。

【11：00】【金融反貪】國壽前董事長王濱遭最高人民檢察院逮捕　中紀委月初批放大金融風險、家風敗壞

【10：59】新東方在綫 （01797） 回吐5.6%，報31.15元。

【10：55】【電動車】理想汽車總裁沈亞楠月內兩度減持共100萬股　套現逾1億

【10：46】再鼎醫藥 （09688） 曾彈兩成，高見44元，現升14%，報41.55元，創半年高

【10：38】火幣科技 （01611） 升13.3%，報4.1元。公司作價680萬美元（相當於約5300萬港元）向控股股東李林出售間接全資附屬公司Huobi Nevada Inc.的100%股權，就出售事項錄得收益約510萬美元（相當於約3980萬港元）。

【10：21】【電動車】蔚來盤中升最多兩成　德銀料ET5短時間內成最暢銷車型

【10：21】永泰生物 （06978） 升幅收窄至56%，報5.49元。

【10：19】藥明生物 （02269） 曾跌兩成，低見52.8元，現跌18%，報54.75元。

【10：12】萬洲 （00288） 升4.4%，報5.43元，暫為升幅最大的藍籌。

【10：10】蘋果概念股走高，舜宇 （02382） 升2.4%，而比亞迪電子 （00285） 、高偉電子 （01415） 、FIT HON TENG （06088） 升4.4%至5.9%。

【AAPL】市場看好iPhone 14 Pro Max可成最暢銷手機型號、蘋果周一急升　股價下一推動力是甚麼？

【10：03】樂普生物 （02157） 回吐32%，上周五升逾2.6倍。

【10：00】福晟國際 （00627） 、CGII HLDGS （01940） 復牌後分別40%和87%，而CGII HLDGS更是創新低。

【09：56】內房股碧桂園 （02007） 跌2%，旭輝 （00884） 跌4%，時代中國 （01233） 跌近半成。

【09：54】其他CRO股亦走低，康龍化成 （03759） 、泰格醫藥 （03347） 跌逾7%。

【09：51】恒指再度轉升38點，報197400點。

【09：42】藥明生物 （02269） 跌14.8%，報56.9元；藥明康德 （02359） 跌10.5%，報74.1元。

【生物科技】拜登最快今晚簽令擴大美國生物製造抗華　藥明生物大跌一成半

【09：39】永泰生物 （06978） 走高，曾升1.5倍高見9元，現升94%，報6.81元。

【09：34】恒指現轉跌43點，報19317點。

【09：33】藥明生物 （02269） 挫11%，低見58.75元，創三個月低。

【09：30】Tesla概念股億和 （00838） 彈高半成，報1.6元。集團接獲由一家位於美國的著名新能源汽車製造商訂單，預計每年訂單的價值為約1.4億元，按五年生命週期計算，訂單價值預期約7億元。集團為該客戶進行不同車身結構件的各類模具和零部件開發和製造，項目涵蓋座椅和車身等相關結構件的製造和焊接總成，該些結構件預計於2023年投產。

【09：26】舜宇 （02382） 升1.2%，報103元。【舜宇2382】舜宇8月手機鏡頭出貨量按年跌26%　受累智能手機市場需求較淡

【09：20】恒指開市升42點，報19704點，阿里巴巴 （09988） 升2%，滙豐 （00005） 升2%。蔚來 （09866） 急彈15%。

【09：16】恒指期貨現升51點，報19414點。

【09：02】【內房銷售】龍湖上月銷售升11%　一文看清內房8月銷售數據（不斷更新）

【08：43】福晟國際 （00627） 、澳門勵駿 （01680） 、CGII HLDGS （01940） 復牌。

【業績｜濠賭股】澳門勵駿上半年虧損逾4.8億元　按年收窄約30%　申請本月13日復牌

【08：30】【完成收購】藍十字擬定位年輕市場　AIA CEO馮偉昌：可創造更多友邦未能觸及的機會

【08：21】【新股IPO】數科集團2350今日起招股　入場費約4343元

【08：03】【新股IPO】叮噹健康9886以12元定價　一手中籤率為11.2%、抽10手穩獲一手（附分配結果連結）

【08：00】【大行看法】道富環球邵宇婷：短綫對亞股持「低配」看法　惟香港資本外溢風險有限

【07：45】恒指黑期升135點。

【07：30】【大行看法】德銀私人銀行劉佳：未來3至6個月美元仍強　港股短期維持弱勢

【07：30】【大行看法】渣打梁振輝：美國通脹數據回落　不足以扭轉儲局政策

【06：45】【滙豐HSBC】滙豐CFO料2023下半年啟動回購　ADR高港3%

【06：00】美國消費者對通脹預期降溫，道指最多升352點，收市升229點，報32381點；標指漲1.1%，報4110點；納指漲1.3%，報12266點。iPhone 14系列新款手機預訂需求勁，蘋果股價漲3.9%。

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編輯：姚卓然

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