【恒指夜期+北水】藥明生物美團各吸5億　新東方在綫走資

美滙回軟人民幣升，北水再大舉流入21.8億元，藥明生物（02269）大跌，但北水仍流入撑場，淨吸5億元，藥明康得（02359）亦吸9000萬元，美團（03690）吸4.6億元。新東方在綫走資1.4億元。

藥明生物急跌兩成 恒指收跌35點

港股於中秋假期後復市。港股上周五急彈逾五百點，恒指今日曾升130點後無力向上，尾市更是轉跌，最後跌35點，收報19326點。阿里巴巴 （09988） 升1.6%。滙豐 （00005） CFO表示將於2023年下半年重啟回購，升1.7%，但仍未能撐起大市。而蔚來 （09866） 獲德銀估計ET5短時間內成最暢銷車型，曾一度升兩成。

不過，據指美國總統拜登勢將簽署新行政令，擴大美國生物製造以降低對於中國的依賴。CXO股藥明生物 （02269） 急跌兩成，藥明康德 （02359） 挫16.8%。

財經日誌︰

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

分析文章：

【H按封頂息】交銀國際：港銀加息為箭在弦上、料二手樓價承壓 看好一隻本港地產股

【解讀｜生物科技】拜登簽令擴大生物製造抗衡中國、藥明生物曾跌兩成 瑞信分析：影響遠不如芯片法案（第三版）

【異動股│電動車】蔚來盤中升最多兩成 瑞信：12月ET5每月交付量料超越1萬輛、新車型毛利率達25%（第二版）

重點新聞：

【香港通關】李家超：未決定10月底放寬入境隔離要求 間接證內地人抵港毋須證明已打疫苗

【日本旅遊】日本擬最快10月重啟免短期簽證、自由行 官員：充分利用日圓貶值優勢

即市走勢：

【16：24】【飛達帽業】飛達帽業顏寶鈴：正研究到墨西哥設廠 料下半年生意續有雙位數增長

【16：10】恒指最後收報19326點，跌35點，成交額949億元。藥明生物 （02269） 跌兩成，報53.4元。蔚來 （09866）

【16：07】【卓悅653】卓悅創辦人葉俊亨夫婦及兒子遭入稟申請破產 包括歌手JW王灝兒男友

【16：00】恒指U盤前跌20點，報19342點。

【15：56】【復星系】內地監管機構據報向內銀、國企摸底與復星系往來 復星近期大舉賣產

【15：48】CXO股藥明生物 （02269） 跌兩成，報53元；藥明康德 （02359） 跌17%，康龍化成 （03759） 跌15.5%，泰格醫藥 （03347） 跌9.6%，凱萊英 （06821） 跌12%。

【15：29】復星 （00656） 跌4%，報4.89元，創9年低。復星醫藥 （02196） 跌2.3%。《彭博》引述消息報道，中國監管部門要求商業銀行和部分國有企業對與復星系企業的業務往來進行摸底梳理。復星回應指，沒有收到來自監管部門的相關通知，但留意到有網傳「北京市國資委通知」，經其向北京國資委問詢，獲悉這一調研是北京市國資委系統的一項日常信息蒐集工作，沒有任何針對性，此前也對有關企業發過相關調研通知，復星在北京各項業務發展正常。

【15：18】心動公司 （02400） 午後持續拉升，現升9%，報21.9元，創兩個月高。

【15：15】恒指尾市再度轉跌，現跌32點，報19330點。

【15：02】恒指升幅收窄，現升28點，報19391點。

【14：50】京東 （09618） 跌3%，報236.2元。

【14：36】【中國經濟】中共20大後清零政策不改？ 高盛分析北京近期舉動、寄望明年兩會

【14：29】安踏 （02020） 升4.2%，報96.35元。特步 （01368） 、滔博 （06110） 升逾2%，李寧 （02331） 升1.3%。

【14：13】凱萊英 （06821） 跌12.5%，報90.75元，創上市新低。公司指，股價大跌或許是市場對於潛在風險的擔憂，但目前看，公司與美國的合作是在小分子化學藥領域的CDMO訂單，沒有生物藥方面的合作。

【13：58】ATM全數回升，阿里巴巴 （09988） 升2.4%，騰訊 （00700） 升0.2%，美團 （03690） 升0.3%。

【13：27】部分生物科技股向下，金斯瑞 （01548） 跌9%，方達控股 （01521） 跌6.2%，藥明巨諾 （02126） 跌5%。百濟神州 （06160） 跌2.2%。

【13：20】【新股IPO】鎳全產業鏈公司寧波力勤資源科技擬10月招股 最多集資78億

【13：19】藥明生物 （02269） 並未止瀉，現跌19.3%，報53.85元。

【13：03】永利澳門 （01128） 升6.8%，報5.22元。【濠賭股】永利澳門向澳門政府遞交標書 申請授予10年博彩批給合約

【13：00】恒指午後升81點，報19444點。

【12：33】【港元拆息】1個月HIBOR持續高於2厘警戒線 創逾兩年半高

【12：00】恒指半日升79點，報19441點，半日成交額為530億元。藥明生物 （02269） 大跌18.4%，海底撈 （06862） 升6.3%，萬洲 （00288） 升5.4%。

【11：49】商湯 （00020） 跌4.4%，報2.18元，科指最大跌幅成分股。

【11：32】恒指一度升130點後回落，現升65點，報19426點。

【11：21】餐飲股走強，海底撈 （06862） 升半成，報17.7元。呷哺呷哺 （00520） 升8.1%，頤海 （01579） 升5.7%，九毛九 （09922） 升4.9%。

【11：00】【金融反貪】國壽前董事長王濱遭最高人民檢察院逮捕 中紀委月初批放大金融風險、家風敗壞

【10：59】新東方在綫 （01797） 回吐5.6%，報31.15元。

【10：55】【電動車】理想汽車總裁沈亞楠月內兩度減持共100萬股 套現逾1億

【10：46】再鼎醫藥 （09688） 曾彈兩成，高見44元，現升14%，報41.55元，創半年高

【10：38】火幣科技 （01611） 升13.3%，報4.1元。公司作價680萬美元（相當於約5300萬港元）向控股股東李林出售間接全資附屬公司Huobi Nevada Inc.的100%股權，就出售事項錄得收益約510萬美元（相當於約3980萬港元）。

【10：21】【電動車】蔚來盤中升最多兩成 德銀料ET5短時間內成最暢銷車型

【10：21】永泰生物 （06978） 升幅收窄至56%，報5.49元。

【10：19】藥明生物 （02269） 曾跌兩成，低見52.8元，現跌18%，報54.75元。

【10：12】萬洲 （00288） 升4.4%，報5.43元，暫為升幅最大的藍籌。

【10：10】蘋果概念股走高，舜宇 （02382） 升2.4%，而比亞迪電子 （00285） 、高偉電子 （01415） 、FIT HON TENG （06088） 升4.4%至5.9%。

【AAPL】市場看好iPhone 14 Pro Max可成最暢銷手機型號、蘋果周一急升 股價下一推動力是甚麼？

【10：03】樂普生物 （02157） 回吐32%，上周五升逾2.6倍。

【10：00】福晟國際 （00627） 、CGII HLDGS （01940） 復牌後分別40%和87%，而CGII HLDGS更是創新低。

【09：56】內房股碧桂園 （02007） 跌2%，旭輝 （00884） 跌4%，時代中國 （01233） 跌近半成。

【09：54】其他CRO股亦走低，康龍化成 （03759） 、泰格醫藥 （03347） 跌逾7%。

【09：51】恒指再度轉升38點，報197400點。

【09：42】藥明生物 （02269） 跌14.8%，報56.9元；藥明康德 （02359） 跌10.5%，報74.1元。

【生物科技】拜登簽署新令擴大美國生物製造抗華 藥明生物大跌一成半

【09：39】永泰生物 （06978） 走高，曾升1.5倍高見9元，現升94%，報6.81元。

【09：34】恒指現轉跌43點，報19317點。

【09：33】藥明生物 （02269） 挫11%，低見58.75元，創三個月低。

【09：30】Tesla概念股億和 （00838） 彈高半成，報1.6元。集團接獲由一家位於美國的著名新能源汽車製造商訂單，預計每年訂單的價值為約1.4億元，按五年生命週期計算，訂單價值預期約7億元。集團為該客戶進行不同車身結構件的各類模具和零部件開發和製造，項目涵蓋座椅和車身等相關結構件的製造和焊接總成，該些結構件預計於2023年投產。

【09：26】舜宇 （02382） 升1.2%，報103元。【舜宇2382】舜宇8月手機鏡頭出貨量按年跌26% 受累智能手機市場需求較淡

【09：20】恒指開市升42點，報19704點，阿里巴巴 （09988） 升2%，滙豐 （00005） 升2%。蔚來 （09866） 急彈15%。

【09：16】恒指期貨現升51點，報19414點。

【09：02】【內房銷售】龍湖上月銷售升11% 一文看清內房8月銷售數據（不斷更新）

【08：43】福晟國際 （00627） 、澳門勵駿 （01680） 、CGII HLDGS （01940） 復牌。

【業績｜濠賭股】澳門勵駿上半年虧損逾4.8億元 按年收窄約30% 申請本月13日復牌

【08：30】【完成收購】藍十字擬定位年輕市場 AIA CEO馮偉昌：可創造更多友邦未能觸及的機會

【08：21】【新股IPO】數科集團2350今日起招股 入場費約4343元

【08：03】【新股IPO】叮噹健康9886以12元定價 一手中籤率為11.2%、抽10手穩獲一手（附分配結果連結）

【08：00】【大行看法】道富環球邵宇婷：短綫對亞股持「低配」看法 惟香港資本外溢風險有限

【07：45】恒指黑期升135點。

【07：30】【大行看法】德銀私人銀行劉佳：未來3至6個月美元仍強 港股短期維持弱勢

【07：30】【大行看法】渣打梁振輝：美國通脹數據回落 不足以扭轉儲局政策

【06：45】【滙豐HSBC】滙豐CFO料2023下半年啟動回購 ADR高港3%

【06：00】美國消費者對通脹預期降溫，道指最多升352點，收市升229點，報32381點；標指漲1.1%，報4110點；納指漲1.3%，報12266點。iPhone 14系列新款手機預訂需求勁，蘋果股價漲3.9%。

更多港股ADR及中概股報價︰

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

即睇美股收市︰

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

編輯：姚卓然