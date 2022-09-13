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【新股IPO】數科集團2350今日起招股　入場費約4343元

新股IPO 08:21 2022/09/13

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【新股IPO】數科集團2350今日起招股　入場費約4343元

本港資訊科技解決方案供應商數科集團 （新上市編號：02350） 由今（13日）起招股至周五（16日），發售價介乎0.8元至0.86元，每手5,000股，入場費為4,343.35元。公司預計9月26日上市。

公司發售1.56億股股份，香港公開發售部分佔10%，料籌6870萬元，創陞融資為獨家保薦人。

公司計劃所得款項淨額約55.3%將用於擴充分銷業務，約20.4%將用於擴充系統整合解決方案業務，約7.7%將用於設立新集中式服務部門以提供 資訊科技維護及支援服務。

公司主要從事於香港分銷資訊科技產品以及於香港、中國及澳門提供系統整合解決方案，並分別透過兩個不同商號（即TriTech及Multisoft）經營分銷業務及系統整合解決方案業務。在2021/22年度，公司收入增63%，至6.3億元。溢利大增九成至4725.8萬元。

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編輯：姚卓然

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