【迪士尼新項目】香港迪士尼率先公布2023年重點項目 全球首個《雪奇緣世界》下半年登場 米奇與好友將換上「奇妙一百年」主題服飾

香港迪士尼樂園度假區（香港迪士尼）為慶祝17 周年，周一（12日）率先公佈2023 年一連串精彩嶄新的項目。於1923年創立的華特迪士尼公司將邁向100 周年，由農曆新年橫跨到萬聖節，香港迪士尼將舉辦橫跨全年的「奇妙一百年」多個精彩慶祝活動，當中萬眾期待的《魔雪奇緣》主題園區魔雪奇緣世界於2023年下半年矚目登場。

【溫股知新】把握後市潛在反彈 港股後市仍然較淡

香港迪士尼樂園度假區行政總裁莫偉庭表示：「香港迪士尼過去 17 年來不斷進步，來年將以更完美面貌陪伴賓客歡度每個難忘時刻。踏入 2023 年，度假區將炮製前所未有的無盡驚喜與奇妙體驗，讓歡樂百倍提升！米奇與好友以及一眾演藝人員誠邀大家一同迎接『奇妙一百年』及連串精彩嶄新的項目，包括 2023 年下半年開幕的魔雪奇緣世界、全新Duffy 與好友主題娛樂體驗以及華特•迪士尼與米奇老鼠銅像。」

▼ 點擊圖片放大 +9 +8





創立於 1923 年的華特迪士尼公司將於明年邁向 100 周年新里程，連場精彩慶祝活動將陸續展開。一眾迪士尼朋友，包括：米奇老鼠、米妮老鼠、唐老鴨、黛絲、 高飛、布魯托、鋼牙奇奇和大鼻帝帝會以全新「奇妙一百年」主題服飾亮相， 華特•迪士尼創作的幸運兔奧斯華亦會首次現身香港迪士尼樂園。而迪士尼粉絲期待已久的華特•迪士尼與米奇老鼠銅像亦即將於樂園登場。

【消費旺場】中秋長假市民消費意欲高 東港城、北角匯、上水廣場等新地12大商場 營業額大升12%，詳見【下一頁】



美國加州舉行的 D23 博覽會剛宣布了以華特迪士尼動畫工作室大熱電影為靈感的全新《魔雪奇緣》主題園區 – 魔雪奇緣世界將於 2023 年下半年在香港迪士尼樂園矚目登場，賓客將置身於《魔雪奇緣》的場景中，並可以在阿德爾王國遊歷各個電影中的景點、聽到耳熟能詳的音樂、品嚐主題美食及感受阿德爾傳統氣息。



全新的魔雪奇緣世界設有兩項遊樂設施，賓客可以登上全球首個以《魔雪奇緣》為主題的過山車 –「雪嶺滑雪橇」，在雪人小白和和馴鹿斯特的推動下，乘著由奧肯設計及打造的雪橇穿越阿德爾王國的森林峽灣欣賞自然美景，或在遊樂設施「魔雪奇幻之旅」乘坐小船，發掘「夏雪節」的樂趣，一睹愛莎女王的冰雪皇宮及見到來自《魔雪奇緣》的朋友。

【銀髮商機】護老院都有咖啡吧懷舊餐廳 松齡力拓高端市場 CEO陳業強：「希望院友不覺得住在院舍中」，詳見【下一頁】

除了萬眾期待的魔雪奇緣世界，在「奇妙一百年」期間，更多深受歡迎的迪士尼角色與故事活現賓客眼前。其中Duffy 與好友主題的全新娛樂體驗將於春日在廣場匯登場。而 Marvel 粉絲亦可於 5 月加入英雄行列，與一眾超級英雄齊齊出動。

2023 年精彩節慶活動預告：

．「奇妙一百年」慶祝活動

一月至十月 ：米奇與好友將由農曆新年到萬聖節都換上「奇妙一百年」的主題服飾，與賓客開心會面。幸運兔奧斯華亦會驚喜現身，為賓客送上奇妙魔法。樂園商店將推出一系列「奇妙一百年」的主題商品，延續歡樂氣氛。香港迪士尼獨有的華特•迪士尼與米奇老鼠銅像亦會於樂園登場。

．與 StellaLou 一起喜迎兔年！

一月至二月： 踏入兔年，Duffy 與好友的粉絲可以與 StellaLou 一起喜迎兔年。LinaBell 將首次穿上全新賀年服飾，準備與賓客拜年見面。

．Duffy 與好友主題的食、買、玩體驗春日登場

三月至六月： Duffy 與好友主題的全新娛樂體驗將於春日在廣場匯登場，連同美國小鎮大街一系列 Duffy 與好友主題的食、買、玩體驗，為粉絲締造難忘的奇妙回憶。

．加入「新一代英雄」行列 與復仇者聯盟出動

五月至六月： 香港迪士尼召集 Marvel 粉絲加入「新一代英雄」行列，與一眾超級英雄齊齊出動！復仇者聯盟將於明日世界的舞台以強勢陣容現身。

．迎接水花四濺的反斗夏日

六月至八月： 夏日炎炎，賓客可與一眾迪士尼•彼思好友大玩水花，歡度透心涼的奇妙仲夏。一系列夏日派對的驚喜演出，包括深受歡迎的「Pixar 水花大街派對！」和夏日限定版戶外音樂派對「迪士尼尋夢奇緣」將讓賓客盡情樂在當夏。

．反轉迪士尼 齊齊作惡

九月至十月： 香港迪士尼誠邀賓客參加詭魅惡玩的萬聖節派對，齊齊惡玩。一眾迪士尼惡人傾巢而出，反轉迪士尼。圈粉無數的歌舞匯演《惡人舞動迪士尼》更是萬聖節盛會中不容錯過的項目！

．投入溫馨歡騰的「A Disney Christmas」

十一月至十二月： 與一眾迪士尼朋友在漫天飄雪下，投入窩心傳統的節慶體驗之中，感受迪士尼聖誕的魔力。

【乘車優惠】九巴會員計劃推出乘車優惠 周日及公眾假期「搭6賞1」，詳見【下一頁】

【青姐話】大淡好收尾 淡倉話之你

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：陳詠妍