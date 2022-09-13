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【大行看法】道富環球邵宇婷：短綫對亞股持「低配」看法　惟香港資本外溢風險有限

股市 08:00 2022/09/13

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港股仍然處於牛皮格局，道富環球短綫對亞股持「低配」看法，道富環球市場宏觀策略師邵宇婷指出，全球資本收緊，新興市場股市也會往避險方向走，拖累風險資產。另一方面，美國加息及經濟衰退風險令市場對美元等避險資產的需求加大，其他地區的資產也有外流風險，雖然在全球資產面臨風險下，港股難以獨善其身，但現時估值十分便宜，故相信資本外溢風險有限。

她又指，現時環球不確性很高，仍在觀望一個方向，故難見到徹底的轉向，預期股市震盪格局持續。但由於美元資產會有相對優勢，對美股看法為中性至高配。

她指，現時先看美國加息，當市場預期到達頂端，並轉向降息預期，全球風險偏好將強勁恢復，一旦對中國經濟第四季及明年首季的增長預期也提升，港股氣氛勢轉好，將促使更多外資重新回到港股。

美國加息是全球資本的風向標，因此，邵宇婷指，市場對美國數據仍很敏感，但若加息符合市場預期，對股市的直接影響相對較小，僅超預期才會撼動市場，而且儲局本月議息將同時會發布點陣圖及經濟通脹的最新預測，連同主席鮑威爾講話，對市場預期調整較有影響力。

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編輯：袁諾曦

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