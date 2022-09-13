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【大行看法】德銀私人銀行劉佳：未來3至6個月美元仍強　港股短期維持弱勢

股市 07:30 2022/09/13

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聯儲局官員近期表態鷹派，9月加息75點子已是市場共識。德意志銀行國際私人銀行部亞洲投資策略部主管劉佳表示，除非8月通脹大幅低於預期，否則市場預期不會變。由於通脹維持高位，他料儲局未來幾個月加息仍偏鷹，故預期未來3至6個月美元持續強勢。

另外，該行對未來12個月人民幣兌美元的滙率預測是6.95，歐元兌美元的滙率預測是1.05。

劉佳認為，環球股市在近期仍維持弱勢，對美國及亞股持中性評級，對歐股看法審慎。至於港股，短期支撑因素較少，料中秋假期後市場情緒難以立刻復甦。不過，未來6至12個月仍然看好中港股票，因預計中國經濟刺激政策將持續發力，經濟也有望出現更明顯復甦，帶動市場情緒。

劉佳又指，由於歐美經濟的衰退風險，股票部署更謹慎，看好能源股及具有相對防禦性的醫療板塊。

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編輯：袁諾曦

經濟 港股 股票 通脹 加息 美國聯儲局

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