【英女王逝世】民眾被勸停擺三物悼念 一行為恐危及野生動物

英國政府劃定格林公園為獻花處，讓民眾悼念上周逝世的英女王伊利沙白二世。英國媒體報稱，民眾被告知停止擺放《柏靈頓》熊公仔﹑三文治及氣球悼念英女王，當局亦呼籲停止燃點蠟燭，擔心危害野生動物。

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今年登基70周年慶祝活動期間，曾發放一段英女王與電影《柏靈頓》（Paddington）主角的影片，導致不少民眾在格林公園（Green Park）悼念英女王時，放上小熊公仔及角色喜愛果醬三文治。

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負責管理格林公園的皇家公園（Royal Parks）表示，希望民眾停止擺放小熊公仔及果醬三文治。皇家公園呼籲擺放有機及可擺肥物料，建議民眾改獻無包裝鮮花與三文治。網上有照片顯示，擺放的三文治開始發霉。

皇家公園指考慮到可持續發展問題，呼籲不要擺放氣球。同時，當局希望民眾停止燃點蠟燭悼念，憂慮可能危害野生動物。皇家公園鼓勵民眾放卡片及標語，稱當局將另外存放。

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責任編輯：吳漢培