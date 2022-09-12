  • 32°C
香港時間 : 2022912日 (週一) 19:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【MIRROR演唱會】電盈主席李澤楷：個人名義捐出1000萬支援阿Mo家人　上周曾到醫院探訪、重申「盡力提供協助」

Hot Talk 18:57 2022/09/12

分享：

分享：

【MIRROR演唱會】電盈主席李澤楷：個人名義捐出1000萬支援阿Mo家人　上周曾到醫院探訪、重申盡力提供協助

香港男子組合MIRROR紅館演唱會發生嚴重事故，舞蹈員李啟言（阿Mo）不幸受傷。MIRROR藝人公司母企電訊盈科 （00008） 主席李澤楷今日發表聲明，透露上周曾與阿Mo家人一起到醫院探訪及慰問，重申會盡力提供協助，「我會以個人名義向其家人提供一千萬港元的經濟支持」。

李澤楷表示，對於演唱會事故為李啟言（阿Mo）及其家人所帶來的憂慮及傷痛，一直深感沉重。「上周我與其家人一起到醫院探訪及慰問阿Mo時，一再重申我對此次事故的關注並承諾會盡力提供協助。」

李澤楷透露：「當時亦有討論阿Mo的情況和醫療選項，及與家人分享搜集到的各地專家資料、最新的醫療技術以及其他支援等，以供阿Mo及其家人考慮，務求可以聯同本地的專業醫療團隊，一起找到可以幫助阿Mo的方案。」

電訊盈科與MIRROR正全力配合調查

外界關注MIRROR演唱會事故的責任問題，李澤楷表示，電訊盈科與MIRROR正全力配合政府及警方的調查，惟相關過程需時，在釐清事故原因及責任問題前，為了能盡快及切實地為阿Mo及其家人提供幫助，除了公司承諾負責阿Mo的醫療費之外，我會以個人名義向其家人提供1000萬元的經濟支持。

「我明白財務上的援助不能減低他們的傷痛，但希望在這艱難時刻，我能出一分力，幫助阿Mo和他的家人。此乃我本人的心意，而無論政府及警方調查後有任何結論，也不會影響我此次所作的經濟支援。」

李澤楷又稱，自己和很多關心阿Mo的人也會一起繼續為他和家人送上祝福和力量，支持阿Mo的治療過程。

相關文章：

【業績｜盈科】電訊盈科半年EBITDA增5%、中期息微升　免費電視相關收入大增52%、未再提MIRROR貢獻

【MIRROR演唱會】摩通：MIRROR演唱會事故對電盈基本面無實質影響　活動業務僅佔去年營收0.5%

記者：李哲毅

開啟hket App，閱讀全文
港股 演唱會 Mirror 演唱會 李澤楷 電訊 電訊盈科（00008）

上一篇文章

【美股期貨】歐元急升逾1%　因烏克蘭反擊及俄羅斯傳聞　道指期貨升101點（不斷更新）

下一篇文章

【NFLX】Netflix夥法國手遊公司Ubisoft推3款獨家遊戲　計劃2023年開始推出首款遊戲
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【航空告急】航空界：要向機組人員提供「苦差津貼」才有足夠人手營運　冀減少機組人員限制重振航空業
【航空告急】航空界：要向機組人員提供「苦差津貼」才有足夠人手營運　冀減少機組人員限制重振航空業
【香港經濟】陳茂波：本地銀行可能加息
【香港經濟】陳茂波：本地銀行可能加息
【解碼｜美股】美股周五四巫日　傾向反彈？
【解碼｜美股】美股周五四巫日　傾向反彈？
【香港經濟】香港航空代表協會：檢疫隔離政策下幾乎無外航復飛港　香港繼續從「航空地圖消失」
【香港經濟】香港航空代表協會：檢疫隔離政策下幾乎無外航復飛港　香港繼續從「航空地圖消失」
【半島酒店母企】大酒店CEO郭敬文：香港「3+4」檢疫政策難吸海外客　集團業績距離復常仍有很遠距離
【半島酒店母企】大酒店CEO郭敬文：香港「3+4」檢疫政策難吸海外客　集團業績距離復常仍有很遠距離
【內地票房】貓眼娛樂：內地暑期電影票房錄91.3億人幣　古天樂《明日戰記》排行第5
【內地票房】貓眼娛樂：內地暑期電影票房錄91.3億人幣　古天樂《明日戰記》排行第5
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款