【MIRROR演唱會】李澤楷願捐1000萬支援阿Mo家人、上周曾到醫院探訪　李牧師：為時過早

▲ 【MIRROR演唱會】電盈主席李澤楷：個人名義捐出1000萬支援阿Mo家人 上周曾到醫院探訪、重申盡力提供協助

香港男子組合MIRROR紅館演唱會發生嚴重事故，舞蹈員李啟言（阿Mo）不幸受傷。MIRROR藝人公司母企電訊盈科 （00008） 主席李澤楷周一（12日）發表聲明，透露上周曾與阿Mo家人一起到醫院探訪及慰問。李澤楷重申，會盡力提供協助，「我會以個人名義向其家人提供一千萬港元的經濟支持」。

李啟言父親、牧師李盛林於其後後於社交平台感謝李澤楷，但指在責任人未有妥善處理之前，所有捐贈都為時過早，婉拒一切好意捐贈。

李澤楷：務求可以聯同醫療團隊 找可幫助阿Mo方案

李澤楷在周一聲明上表示，對於演唱會事故為李啟言（阿Mo）及其家人所帶來的憂慮及傷痛，一直深感沉重。「上周我與其家人一起到醫院探訪及慰問阿Mo時，一再重申我對此次事故的關注並承諾會盡力提供協助。」

李澤楷透露：「當時亦有討論阿Mo的情況和醫療選項，及與家人分享搜集到的各地專家資料、最新的醫療技術以及其他支援等，以供阿Mo及其家人考慮，務求可以聯同本地的專業醫療團隊，一起找到可以幫助阿Mo的方案。」

電訊盈科與MIRROR正全力配合調查

外界關注MIRROR演唱會事故的責任問題，李澤楷表示，電訊盈科與MIRROR正全力配合政府及警方的調查，惟相關過程需時，在釐清事故原因及責任問題前，為了能盡快及切實地為阿Mo及其家人提供幫助，除了公司承諾負責阿Mo的醫療費之外，我會以個人名義向其家人提供1000萬元的經濟支持。

「我明白財務上的援助不能減低他們的傷痛，但希望在這艱難時刻，我能出一分力，幫助阿Mo和他的家人。此乃我本人的心意，而無論政府及警方調查後有任何結論，也不會影響我此次所作的經濟支援。」

李澤楷又稱，自己和很多關心阿Mo的人也會一起繼續為他和家人送上祝福和力量，支持阿Mo的治療過程。

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記者：李哲毅