Khloe Kardashian曬比堅尼照 網民轟對英女王不敬

美國名媛Kim Kardashian家族人紅是非多，Kim的二家姐Khloe更因在社交媒體貼出一張比堅尼照，引起大量網民炮轟。不少網民指英女王伊利沙伯二世才剛駕崩，批評Khloe曬性感照不合時宜，紛紛要求她「著返件衫」。

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英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）上周四（8日）駕崩後，社交媒體充斥大量悼念英女王的帖文，表達對英女王的無盡哀思。

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Khloe其後在Instagram貼出一張照片，顯示她身穿藍色比堅尼站在泳池邊自拍，展示豐滿身材。Khloe更附文表示這張是攝於數周前的舊相。

這張照片挑動很多網民的神經，有人隨即留言向Khloe強調英女王已經離世的消息。很多人批評Khloe，認為全球各地的人正為英女王駕崩一事悲痛之際，Khloe在此時貼性感相並非適合時機，甚至有人憤怒地要求Khloe「著返件衫」（ Go put your clothes back on）。

不過英女王駕崩後，Khloe曾經在Instagram發表限時動態悼念英女王。Khloe指英女王駕崩當日，對於英國、英聯邦乃至全球而言都是悲傷的一日。

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Khloe形容英女王是一名非凡女性，過去70年以來以高貴、優雅和威嚴的形象領導國家，她的責任感和對人民的承諾也值得所有人欽佩。

Khloe更慨嘆世界變化如此大，但英女王70年來一直存在，總能慰藉人心及帶來和平，更指日後再也不會出現像她一樣為世界增添光彩的偉大人物。

她最後祝願天佑女王，願英女王可以安息，也能與王夫菲臘親王在天上重聚。

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責任編輯：鄭錦玲