【鐘表展】實體鐘表展吸逾6千買家　輕奢侈腕表受捧　科技元素成大趨勢

進入後疫情時期，不少展覽開始復常。第41屆香港貿發局香港鐘表展及第10屆國際名表薈萃的實體展亦於昨天完結。共吸引超過6200名買家參觀實體展或於網上瀏覽產品，亦有超過25000名公眾人士入場購物。

是次展覽以融合展覽模式「EXHIBITION+」(展覽+)舉行，香港貿發局表示，網上展展期將延續至10月6日，大會直至9月12日為止，已安排了逾1200場商貿會議。香港貿發局副總裁張淑芬表示，輕奢侈腕表仍受市場追捧，而含科技創新及可持續發展元素的腕表成為新的時尚趨勢，加上在消費券的帶動下，展會銷情理想。



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入場公眾人均消費1146元

兩個展覽今年也全面開放給公眾人士入場，香港貿發局進行的現場調查發現，公眾人士的人均消費額為1146元。香港邁拿鐘表國際有限公司首席營運總監林騫表示，其顧客人均消費約4000至5000元，以售價10000元的運動型機械表最為暢銷，而今年的現場銷售額達100萬元。

展覽期間，香港貿發局訪問了多名展商及買家。受訪者普遍認為電子商貿(37%)及消費能力復蘇(28%)為業界最大機遇。更預期智能手表(47%)將是2023年最受歡迎的產品，其餘依次為機械表(15%)及電子表(14%)。 有近四成(39%)受訪展商正從事網上商貿業務，另有超過三成(33%)表明，未來兩年會投放資源開拓網上業務，以爭取更多訂單。

編輯：梁巧恩



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