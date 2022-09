【英女王逝世】查理斯首以國王身份於國會發言 引莎士比亞名言悼亡母

英女王上周逝世後,其長子查理斯正式繼位。查理斯三世周一(12日)首次以國王身份,在國會發表演講。查理斯呼籲國會保持傳統,並引用英國大文豪莎士比亞名言向英女王致敬,同時亦向一眾英國議員表示感謝。

查理斯三世(King Charles III)周一上午在國會演講,出席者包括英國首相卓慧思(Liz Truss)及英國各地議員及官員。查理斯呼籲國會保持重要的傳統,上下議院要繼續為全英國人民的利益繼續作出努力。

查理斯形容,國會是「有生命的民主制度儀器」(living and breathing instrument of our democracy),並指英女王曾承諾維護英國憲政原則。他引用莎士比亞(Shakespeare)名言,讚揚英女王以無與倫比的奉獻精神遵守諾言,並為後代樹立榜樣,他亦決心真誠跟隨。

英國下議院議長Lindsay Hoyle表示,明白查理斯失去英女王的心情,並指整個國家、英聯邦乃至全球亦感受到同樣的悲傷。他形容英女王是不斷變化的世界中穩定的象徵,並指一眾內閣官員知道查理斯對議會政府抱有最大尊重。上議院議長John Francis McFall同樣向英女王致敬,並指國會很自豪亦歡迎查理斯成為英國國王。

查理斯亦向內閣官員等人士表示感謝,指悼詞感人地講述英女王對所有人的意義。出席者最後亦合唱新版英國國歌「天佑國王」(God Save The King),是次亦為查理斯繼位後,首次唱出新版國歌。有英媒指查理斯幾乎落淚。

