【ESG】港銀新客投資ESG基金 享零認購費優惠

▲ 華僑永亨零售主管陳紹樂指，該行代銷10隻ESG基金。

綠色金融為大勢所趨，銀行也力拓ESG（環境、社會及管治）基金，更大打優惠牌，為合資格的新客戶提供零認購費。

華僑永亨銀行零售銀行主管陳紹樂回應本報查詢指，華僑永亨的基金平台目前提供10隻ESG基金，以股票及債券基金為主，合共提供逾50種不同股份類別供客戶選擇，涵蓋可持續能源、綠色環保、減碳、以及可持續發展等不同主題。

華僑永亨基金平台提供10隻ESG基金

問及客戶對ESG基金的興趣，是否較愛揀派息基金。陳紹樂透露，近年隨着市場不斷出現更多與ESG相關的投資產品可供選擇，投資者對相關產品的認識、關注度及投資興趣日漸提高，而本港零售客戶向來亦較為偏好能提供穩定派息的基金產品。

談及優惠，陳紹樂表示，客戶認購基金的入場費可參照相關基金文件，基金整額認購金額可低至1000美元（或等值港元），月供計劃的供款金額更可低至每月1000港元。現時新基金客戶於該行網上或流動銀行認購基金至指定金額內，可享0%認購費優惠，而ESG基金亦包括在此優惠內。

陳紹樂補充，基金新戶透過指定渠道投資可享零認購費，累計交易金額上限為50萬港元或等值，須為旗下宏富理財客戶或私人銀行客戶，至於其它客戶的交易額為10萬港元或等值 。而超出上述累計交易金額的部份，將不會享有相關優惠，可瀏覽公司網站查閱優惠詳情。

專家：倘憂短期波動 可採月供投資

陳紹樂補充，基金產品一般適合作為中至長期的投資部署，客戶應按照自身的風險承受能力選擇合適的投資產品。對於擔心短期市況波動的投資者，可考慮以月供方式投資基金，每月定額投資有助以平均成本法，減低市場帶來的投資風險。選擇ESG基金時，客戶除了參考基金的過往表現外，亦要對基金所投資的行業及領域多作了解及認識。不同的基金公司對ESG投資的理念及方式或會有所不同，客戶應多作比較選擇合適的產品。另外，該行亦不時舉行與ESG投資相關的座談會，客戶可多參與此類座談會加深認識。

此外，華僑永亨與母行亦致力促進綠色金融發展。陳紹樂說，近日華僑永亨協助嘉里物流聯網 （00636） ，獲得首筆可持續發展掛鈎貸款9.8億元，這貸款亦是香港物流業界中首筆與可持續發展掛鈎的同類融資。而總部位於新加坡的母公司、華僑銀行十分關注可持續發展，華僑銀行已超越原定於2025年達到250億坡元的可持續投資組合目標，並設定了到2025年達到500億坡元的新目標。

陳紹樂續說，為配合集團策略，華僑永亨亦將繼續提供更多綠色金融產品和服務，滿足關注可持續發展客戶的需求。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪