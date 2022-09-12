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【衛星通訊】太空廢棄衛星增加　FCC要求設5年脫軌限期

科技 19:15 2022/09/12

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各大科企近年致力打造衛星通訊網絡，甚至將衛星通訊服務加入至大眾市民可用的智能手機之中。有鑑於衛星通訊等相關科技發展，會產生大量太空垃圾，美國聯邦通訊委員會（FCC）日前提出草案，要求衛星營運商在其衛星停止使用後5年內處理該衛星。

【衛星通訊】申請偏遠地區寬頻補助遭拒　SpaceX提出上訴

據外媒《Ars Technica》報道，FCC主席Jessica Rosenworcel於上周五（9日）提出一項草案，要求非同步軌道衛星（Non-geostationary satellite）營運商在其衛星停用後將其衛星脫軌，以盡量減少碎片碰撞的風險，並將於9月29日進行投票。

現時美國對於公營機構或私人企業發射衛星後的規定並不多，仍是按照於1990年代發布的NASA自願指南，建議應在停用指定衛星後的25年內，將該廢置衛星脫離軌道。

FCC於草案中指，隨科企不斷向低地球軌道（Low Earth orbit）發射衛星，衛星數量預計在未來幾年內急劇增加，將廢置衛星留在低地球軌道數十年並非可持續之舉，故有希望將相關的脫軌指引由25年的期限，縮短至不超過5年。

已發射衛星可豁免　

FCC又指，如果已書面批准，已經在軌的衛星將不受新規例約束。對於已經獲得委員會授權但尚未發射的衛星，當局將從2022年9月29日開始，提供兩年的期限，讓營運商將這「5年限期」加入至其衛星任務目標之中。

據悉，SpaceX早前已獲FCC許可，可發射近1.2萬顆衛星，並為3萬顆新衛星申請許可。亞馬遜（Amazon）亦計劃向590公里、610公里和630公里的高度發射數千顆衛星。預料至2025年，將會有多達1.8萬顆新衛星被發射到低地球軌道。

【衛星通訊】Google高層確認　Android 14將支援衛星通訊

【華為新機】華為Mate 50系列四款新機　搭載衞星通訊功能

責任編輯：殷凱怡

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