【英鎊定存】英鎊定存息最高13.88厘 中美專家料英央行本月加息半厘

▲ 中銀及花旗齊料英倫銀行於本月加息半厘。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

英倫銀行原本於本周四（9月15日）議息，但因英女王駕崩，已把會議押後至9月22日（本港時間同日凌晨聯儲局料加息0.75厘）。而中銀香港 （02388） 及花旗齊料英倫銀行於本月加息半厘。花旗預計英國將於第4季到明年初須再加多3次息，累加1.25厘，而英鎊料在1.14水平有支持。中銀香港的專家建議，若鎊滙跌穿1.15或以下，可考慮分注收集。

專家籲倘鎊滙跌穿1.15可收集

中銀香港投資管理總經理王兆宗回應本報查詢指，英國7月份的CPI按年升10.1%，創40年新高。面對不斷急升的天然氣價格，英國通脹於未來幾個月或進一步上升，預期英倫銀行需採取更進取的加息步伐，於9月份議息會議加息50點子，並於餘下2次議息會議再加息共100點子，累加150點子至3.25厘。

王兆宗表示，據報新任英國首相卓慧思將公布能源價格補助計劃，凍結家庭和企業的能源開支，由政府向電力公司補貼能源成本。相關措施預計將受大眾支持，有望保障民眾及企業免受通脹急升影響，並支持經濟增長，短暫而言對英鎊有提振作用。長遠而言，卓慧思的計劃或進一步加重英國的債務負擔，限制英鎊的升幅，預計英鎊將持續於區間波動。

問及英鎊今年已急跌逾10%，哪個價位值得低吸？王兆宗認為，俄羅斯再度切斷北溪一號供氣以及近日美元走強等因素，將使英鎊持續受壓，英鎊兌美元近日反覆試探2020年低位1.15美元水平，相信若英鎊持續跌穿1.15美元以下，可考慮分階段吸納。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，預計英倫銀行於9月份加息50點子。今個加息周期餘下時間或仍有175點子的加息空間，除了9月、11月和12月可能分別加息50點子外，明年2月或再加息25點子，令政策利率至3.5厘。廖嘉豪認為， 新任英國首相卓慧思或推出新的財政支援方案，2022年至23財政年度的規模或達400億英鎊，2023年至24財年規模更達700億英鎊，有機會提升英國經濟增長1.8個百分點。可是，於2023年下半年的刺激作用或見頂，將會限制經濟衰退的深度，但未必可以避過衰退。

廖嘉豪補充，料1.141或為英鎊重要支持，反彈空間可能受制於1.17至1.18水平，料英鎊表現或落後於商品貨幣和瑞郎。

此外，英鎊兌美元現滙約1.16，而新揆於上周一（9月5日）揭盅，曾刺激英鎊反彈，惟翌日鎊滙又重拾跌浪，兌港元一度逼近「9算」，創1985年低位。

尚幸約有8間大小港銀近期加英鎊定期存款息，追趕加息快車包括工銀亞洲、渣打香港 （02888） 、招商永隆、大眾銀行、星展及上商等，對英鎊有需要者，冀賺息可彌補滙價走貶。當中最進取是花旗，最近把1年期息率勁加至3.23厘、也是首次有此長息突破逾3厘大關。

不過，論及冠絕全城息率，7天年息以富邦13.88厘而居首，恒生 （00011） 及南商皆為12厘年息、渣打、中銀香港及滙豐（HSBC）齊享11厘年息，集友相同短存年息也有10厘。

更多【高息定存】文章

相關文章：【英鎊走勢】卓慧思成英國新首相 英鎊創37年低後反彈、兌港元重上9算水平

【港元定存】港元定存全城最高息6厘 滙豐3個多月內7度加息

【立即登記】免費下載《簡易收息全攻略》電子書

一按即睇最新、最準、最齊存款利率及優惠，立即免費下載使用 【按此】

特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪