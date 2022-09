【英女王逝世】哈里悼念祖母 「感謝你的笑聲」

英女王伊利沙伯二世逝世時,近年與王室關係轉差的哈里王子正在德國訪問,未及回到英國見祖母最後一面。哈里發聲明悼念英女王,稱會永遠感謝祖母,亦對她與祖父菲臘親王再次團聚感到開心。

哈里(Prince Harry)周一(12日)透過旗下組織Archewell發表聲明,公開悼念英女王。哈里在聲明中盛讚英女王指引不少人的人生,獲得全球仰慕及尊敬,永遠不變的優雅及威嚴成為她的遺產。

哈里亦引用英女王在丈夫菲臘(Prince Philip)離世後的悼詞,

「生命由無數離別與第一次見面組成。」(Life, of course, consists of final partings as well as first meetings.)