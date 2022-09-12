【英女王逝世】哈里悼念祖母 「感謝你的笑聲」

英女王伊利沙伯二世逝世時，近年與王室關係轉差的哈里王子正在德國訪問，未及回到英國見祖母最後一面。哈里發聲明悼念英女王，稱會永遠感謝祖母，亦對她與祖父菲臘親王再次團聚感到開心。

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哈里（Prince Harry）周一（12日）透過旗下組織Archewell發表聲明，公開悼念英女王。哈里在聲明中盛讚英女王指引不少人的人生，獲得全球仰慕及尊敬，永遠不變的優雅及威嚴成為她的遺產。

哈里亦引用英女王在丈夫菲臘（Prince Philip）離世後的悼詞，

「生命由無數離別與第一次見面組成。」（Life, of course, consists of final partings as well as first meetings.）

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哈里回想自己與祖母的各種「第一次」見面，包括與其妻子梅根（Meghan Markle）及兩名子女的首次相見。哈里同時亦祝賀父親成為國王，第一次以查理斯三世（Charles III）與大家見面。

聲明尾段，哈里感激英女王服務英國多年，給予的可靠建議及具傳染力的笑聲。最後，哈里對祖父母終於團結感到開心，亦希望他們安息。

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責任編輯：吳漢培