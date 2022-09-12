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英國7月GDP增長0.2%遜預期 料加快陷衰退

環球經濟金融 17:20 2022/09/12

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英國政府周一（11日）公布經濟數據，顯示7月GDP（國内生産總值）按月增長0.2%，表現遜預期。分析師更預計英女王伊利沙伯二世國葬加上全國10日哀悼期影響下，英國或更快陷入經濟衰退。

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英國國家統計局（ONS）公布數據顯示，7月GDP按月上升0.2%。但因應英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）登基70周年，英國6月連續放4天公眾假期導致該月GDP萎縮0.6%，經濟學家早前預期7月GDP增幅可達0.4%，7月表現遜預期。

服務業繼6月萎縮0.4%後迎來新景象，7月增長0.4%，成為帶動整體GDP增長的主因。其中信息和通信產業增長1.5%，為服務業7月增長帶來最大貢獻。

至於生産方面繼6月下跌0.9%後，7月繼續下跌0.3%。建築業6月下跌1.4%之後，7月也下跌0.8%。

通脹升至40年來高位，英國經濟疲軟，也對英國家庭購買力構成壓力。ONS引用商務、能源與產業戰略部（BEIS）數據，7月的電力需求較去年同期低2.3%，估計隨著今年通脹飆升導致消費者行為有變化，民眾可能已削減用電量。

歐盟拒對俄氣價格封頂 同意開徵能源暴利稅 【下一頁】

通常有國家連續兩季GDP萎縮，就已符合技術性衰退的定義。英倫銀行上月曾預測，英國今年底會步入衰退。

而今年第二季GDP按季萎縮0.1%，經濟學家估計英女王下周舉行國葬期間的額外公眾假期，會有大量商舖暫停營業，款待及旅遊業不會獲益，或影響本月GDP增長，甚至更快步入衰退。

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責任編輯：鄭錦玲

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