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新西蘭撤室內口罩令 僱主決定員工是否需打針

環球社會熱點 17:52 2022/09/12

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新西蘭去年為減低新冠肺炎傳播，推行一系列防疫措施。新西蘭總理阿德恩宣布，將取消室內強制佩戴口罩要求。新西蘭政府亦會取消工作場所疫苗強制接種要求，本月底將交由僱主決定僱員是否需要打針。阿德恩表示，新西蘭是時候翻開防疫的新一頁。

澳洲改為每周發布數據 撤國際航班口罩令 【下一頁】

阿德恩（Jacinda Ardern）周一（12日）出席記者會表示，從午夜起，民眾無需再於室內佩戴口罩，但醫院及長者護理設施除外。阿德恩同時表示，用於界定新冠肺炎為社區帶來風險等級及建議相應措施的機制亦會被廢除。確診者需隔離7日的要求繼續生效，密切接觸者只需每日接受測試。

新西蘭將從本月26日起，交由僱主決定是否強制要求僱員接種疫苗。店主亦能自行決定，是否要求進入店鋪的顧客佩戴口罩。新西蘭當局亦不會再要求入境旅客，出示疫苗接種證明或提交快速測試結果。

日本經濟防疫保持平衡 或撤入境人數限制允許個人遊 【下一頁】

阿德恩表示，新西蘭現在是時候安全地翻開防疫新一頁，無需再如此前般採取額外措施。相較於以往感覺被疫情控制，阿德恩形容現時再度重奪未來及生活掌控權，新西蘭民眾及企業在2年來，首次可以抱著確定的態度迎接夏天，有助當地經濟復甦。

新西蘭於疫情爆發初期已封關，並採取一系列強硬防疫政策，令初期確診人數持續維持較低水平。但今年初受Omicron變種病毒影響，確診人數亦開始飆升，當地很多民眾亦已開始不佩戴口罩。

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責任編輯：李俊儀

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