【Google爭議】Google控Sonos侵犯7項專利　獲USITC受理兼安排聽證會

Google自兩年半前，便與智能影音器材製造商Sonos捲入一系列的專利糾紛。近日，美國國際貿易委員會（USITC）宣布，將會就Google對Sonos提出的最新控訴加以調查。

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綜合外媒報道，Google上月向美國聯邦法院提出兩項訴訟，起訴Sonos新推出的語音助理侵犯Google 7項專利，在未經許可的情況下使用「Google發明的技術」，以及從中獲利。及後更正式向USITC提交投訴，要求禁止進口任何侵犯專利的產品。

Google聲稱，該企擁有「啟動語音助理以提升語音控制效果」和「關鍵字檢測」等相關專利。又點名列出多款Google認為涉及侵權的Sonos重點產品，如Sonos One、Arc、Beam、Move和Roam。

對此，USITC上周五（9日）宣布，將會就Sonos侵犯Google專利一事展開調查，將於45天內確定是次調查日子，並將安排聽證會。

Google兩次敗訴 影響產品進口美國

值得留意的是，Google與Sonos自2020年初Sonos控告Google盜取其5項專利後，雙方便一直互相控告。在2021年8月和今年1月，Google先後被法院裁定侵權，以及禁止Google侵權的商品進入美國。

Sonos表示，法院一再證實Google侵犯了該企的核心專利和智能揚聲器技術，認為Google的起訴是「恐嚇策略」。

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責任編輯：殷凱怡

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