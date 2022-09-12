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【中秋銷情】新地12大商場中秋3日假　營業額及人流按年升雙位數

商業 16:47 2022/09/12

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東港城在中秋三連假期間，銷情理想。(受訪者提供)

中秋長假已到尾聲，新地12大商場宣佈，營業額及人流的雙料增幅。新鴻基地產（銷售及租賃）代理有限公司董事鍾秀蓮表示，市民相當重視在中秋節與家人團聚，新地十二大商場中，尤以餐飲商戶最為受惠，在3日中秋節長周末期間，營業額及人流分別按年升12%及10%。不少餐廳訂位早已於月初爆滿，入座率高達9成半至十成，部分更出現排隊人龍。

回顧第三季表現，傳統暑假黃金檔期加上第二階段電子消費券於8月發放第一期，帶動消費氣氛熾熱，商場亦舉行不同主題活動及佈置吸納區內外客群。

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新地12大商場包括東港城、上水廣場、北角匯、將軍澳中心、Mikiki、PopWalk 天晉滙、life@KCC、屯門卓爾廣場、屯門錦薈坊、荃灣荃錦中心、荃灣新領域廣場及屯門寶怡商場等。

編輯：梁巧恩

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