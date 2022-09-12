▲ 【大行報告】中金：全球美元流動性或進一步收緊 加大部分新興市場資金流出壓力

全球大部分央行繼續奉行緊縮政策，中金發表報告指，9月歐央行將三大關鍵利率上調75點子，存款利率也脱離負利率，目前全球緊縮「競賽」都仍在繼續，預計全球美元流動性收緊可能延續，將對資產又會造成一系列影響。

中金解釋，供給約束的高通脹可能使得歐央行後續激進加息難以避免，進而對增長造成更大壓力；相比之下，美聯儲緊縮最快的階段可能正在過去，只要通脹不再失控，當前美聯儲加息路徑可能是恰當的。9月之後，通脹有望在高基數下快速回落，給緊縮退坡留出餘地，與衰退到來「擦肩而過」。

負債表規模拐點要到2023年初出現

中金提到，歐美日英四大央行資產負債表規模按年拐點要到2023年初出現。疊加弱需求和高油價，加劇「便宜錢」減少和「美元荒」；推高美元、促使資金回流美國和核心資產，加大部分新興市場資金流出壓力。

報告解釋，1）供給約束高通脹下的被迫緊縮將加大歐洲增長壓力，繼續推高美元，助推全球美元流動性減少；2）美國需求下降、將減少通過經常賬戶逆差提供的美元，疊加歐洲更加嚴峻的增長形式，都有可能使得通過貿易提供美元的渠道面臨萎縮風險，外向型的小型經濟體更易受損。

高能源價格加大資源進口國逆差及外儲壓力

其次3）高能源價格加大資源進口國的逆差和外儲壓力，尤其是部分進口依賴度較高的新興市場。4）「便宜錢」減少和「美元荒」下的資金再平衡，如果無法解決內生增長動能，匯率對美元貶值可能就難以得到根本性逆轉；同時需關注在美元流動性持續收緊下，一些「灰犀牛」轉化為「黑天鵝」的風險。

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編輯：李哲毅