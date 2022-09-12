  • 33°C
香港時間 : 2022912日 (週一) 17:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行報告】中金：全球美元流動性或進一步收緊　加大部分新興市場資金流出壓力

股市 16:33 2022/09/12

分享：

分享：

【大行報告】中金：全球美元流動性或進一步收緊　加大部分新興市場資金流出壓力

全球大部分央行繼續奉行緊縮政策，中金發表報告指，9月歐央行將三大關鍵利率上調75點子，存款利率也脱離負利率，目前全球緊縮「競賽」都仍在繼續，預計全球美元流動性收緊可能延續，將對資產又會造成一系列影響。

中金解釋，供給約束的高通脹可能使得歐央行後續激進加息難以避免，進而對增長造成更大壓力；相比之下，美聯儲緊縮最快的階段可能正在過去，只要通脹不再失控，當前美聯儲加息路徑可能是恰當的。9月之後，通脹有望在高基數下快速回落，給緊縮退坡留出餘地，與衰退到來「擦肩而過」。

負債表規模拐點要到2023年初出現

中金提到，歐美日英四大央行資產負債表規模按年拐點要到2023年初出現。疊加弱需求和高油價，加劇「便宜錢」減少和「美元荒」；推高美元、促使資金回流美國和核心資產，加大部分新興市場資金流出壓力。

報告解釋，1）供給約束高通脹下的被迫緊縮將加大歐洲增長壓力，繼續推高美元，助推全球美元流動性減少；2）美國需求下降、將減少通過經常賬戶逆差提供的美元，疊加歐洲更加嚴峻的增長形式，都有可能使得通過貿易提供美元的渠道面臨萎縮風險，外向型的小型經濟體更易受損。

高能源價格加大資源進口國逆差及外儲壓力

其次3）高能源價格加大資源進口國的逆差和外儲壓力，尤其是部分進口依賴度較高的新興市場。4）「便宜錢」減少和「美元荒」下的資金再平衡，如果無法解決內生增長動能，匯率對美元貶值可能就難以得到根本性逆轉；同時需關注在美元流動性持續收緊下，一些「灰犀牛」轉化為「黑天鵝」的風險。

相關文章：

【解構│環球貨幣戰】儲局9月縮表風暴幾時打到來？人行2月最早未雨綢繆　美滙破110關、英日歐滙價齊創數十年低

【山雨欲來】美股期貨初盤急瀉　美滙指數會升幾多？　亞股開市恐受考驗

編輯：李哲毅

美股 經濟 經濟數據表現 財政政策 美國 歐洲央行 新興市場 大行報告

上一篇文章

【汽車股】東風上月汽車銷量增14%、長汽上月新能源車銷量轉跌　一文看清中資傳統車廠8月銷售表現

下一篇文章

【美股期貨】歐元急升1.5%　因烏克蘭反擊及俄羅斯傳聞（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【解碼｜美股】美股周五四巫日　傾向反彈？
【解碼｜美股】美股周五四巫日　傾向反彈？
【香港經濟】香港航空代表協會：檢疫隔離政策下幾乎無外航復飛港　香港繼續從「航空地圖消失」
【香港經濟】香港航空代表協會：檢疫隔離政策下幾乎無外航復飛港　香港繼續從「航空地圖消失」
【香港經濟】陳茂波：本地銀行可能加息
【香港經濟】陳茂波：本地銀行可能加息
【航空告急】航空界：要向機組人員提供「苦差津貼」才有足夠人手營運　冀減少機組人員限制重振航空業
【航空告急】航空界：要向機組人員提供「苦差津貼」才有足夠人手營運　冀減少機組人員限制重振航空業
【半島酒店母企】大酒店CEO郭敬文：香港「3+4」檢疫政策難吸海外客　集團業績距離復常仍有很遠距離
【半島酒店母企】大酒店CEO郭敬文：香港「3+4」檢疫政策難吸海外客　集團業績距離復常仍有很遠距離
【內地票房】貓眼娛樂：內地暑期電影票房錄91.3億人幣　古天樂《明日戰記》排行第5
【內地票房】貓眼娛樂：內地暑期電影票房錄91.3億人幣　古天樂《明日戰記》排行第5
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款