【加息消息】經濟學家預計英國央行將宣布 加息50至75個基點

近日，英國央行（BoE）宣布因英國全國哀悼期，推遲公布利率決定。這也意味着英國利率制定機構自25年前開始獨立運作以來首次推遲公布利率決定。

英國央行將於9月22日宣布利率決定。經濟學家大多預計英國央行將再加息50個基點，盡管金融市場的一些人預計將加息75個基點。

金融分析師Danni Hewson表示：「英格蘭銀行貨幣政策委員會不太可能因為利率制定會議的推遲而偏離既定軌道，盡管人們顯然預期能源價格凍結將有助於冷卻通脹，但預計該行在下一次利率決定時仍將採取積極行動。

英國央行以8比1的投票結果將銀行利率上調50個基點至1.75%。央行稱此舉將有效緩解通脹壓力並遏制經濟增長放緩趨勢。

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分析人士預計，英國通脹率將達到11%的峰值，新首相利茲•特拉斯（Liz Truss）宣佈了對能源價格的關稅上限。「能源價格上限保證」意味着一個普通的英國家庭在未來兩年內每年平均支付2,500英鎊的能源賬單。這一上限適用於所有家庭。

分析師詹姆斯•史密斯（James Smith）表示，特拉斯承諾的減稅政策可能意味着英國央行將比其他央行等待更長的時間才能轉變加息政策。史密斯說：「這可能意味着與聯儲局或其他一些可能在2023年年中完成降息的央行相比，英國央行降息的緊迫性要小得多。」。

英國央行8月表示：「英國現在預計將從今年第四季度進入衰退。預計2022年和2023年實際家庭稅後收入將大幅下降，而消費增長將轉為負值。」。

咨詢師塞繆爾•圖姆斯（Samuel Tombs）表示，英國央行的衰退預測可能會被暫停公布，為下一次央行會議和11月的另一次會議加息半個百分點掃清道路。而屆時銀行利率將達到2.75%，這是自2008年以來的最高水平。托姆斯認為這一利率將保持在該水平，遠低於金融市場超過4%的押注。

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編輯：袁曉萱