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【能源消息】俄能源部長：限價是針對我們的陰謀 俄表明不會虧本出售油氣

環球政經 18:37 2022/09/10

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俄羅斯能源部部長尼古拉•舒爾吉諾夫在接受「俄羅斯-1」電視台的採訪時，就「西方國家對俄羅斯能源限價」的想法回應稱，俄羅斯不會虧本或者低於成本價提供自己的石油和天然氣，不會向（對俄）實行價格上限的國家出售天然氣或石油。

舒爾吉諾夫說：「我們肯定不會虧本或者低於成本價提供。不可以這麼做。這是針對我們的某種價格操作的陰謀。我們肯定不允許對我們的這種態度。」

　　特別會議上，歐盟各成員國能源部長討論歐盟可能採取的額外措施，來應對能源價格的飇升，其中包括限制俄羅斯天然氣價格的可能性。會議還研究要求消費者減少高峰時段用電、對低成本發電並從高價中超額獲利的公司規定收入上限的可能性。

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此前，俄羅斯總統普京在東方經濟論壇全體會議上發表講話稱，限制俄羅斯能源價格的企圖荒謬無稽。

　分管能源工作的俄羅斯副總理諾瓦克表示，俄羅斯不會向那些支持對俄石油限價的國家供應石油和石油產品，俄拒絕在非市場條件下對外供油。

 

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編輯：袁曉萱

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