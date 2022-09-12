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【英女王逝世】哈里仔女料出席葬禮 一原因未封王子公主

環球社會熱點 16:02 2022/09/12

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英女王伊利沙伯二世駕崩後，長子查理正式成英王查理斯三世。王室修改王位繼承順序，但公眾發現哈里王子一對仔女仍未獲王子及公主頭銜，而王室發言人就解釋是與網站更新有關。另外，哈里一對仔女料將飛返英國出席葬禮。

【英女王逝世】國葬有嚴格限制 外國領袖及王室需坐巴士出席 【下一頁】

哈里（Prince Harry）與夫人梅根（Meghan Markle）已經先後飛返倫敦。英媒《鏡報》報道，兩人3歲的兒子阿奇（Archie）與1歲女兒莉莉貝特（Lilibet）目前仍留在美國加州，暫時交由保姆照顧。

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據悉，哈里夫婦計劃安排梅根母親帶同阿奇和莉莉貝特由美國飛回英國，送別曾祖母英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）。

另外，根據英女王祖父、前國王喬治五世（King George V）1917年訂立的規則，君主的子女及孫子女自動獲得王室頭銜。

因此查理斯三世（King Charles III）登基後，阿奇及莉莉貝特理應成為王子公主。不過網民在王室網站上發現王位繼承順序更新後，阿奇及莉莉貝特仍被稱為「Master」及「Miss」，即未有爵位的貴族男女。

不過王室繼承順序上顯示，威廉王子（Prince William）成為威爾斯親王（Prince of Wales），妻子凱瑟琳（Catherine，或稱凱特）成為威爾斯親王妃（Princess of Wales）。

拜登引用英女王名言悼念911恐襲 將親赴英女王國葬 【下一頁】

而威廉的三名子女除了繼續擁有王子公主的頭銜，頭銜也加上威爾斯（Wales）。

王室發言人周末澄清指，王室今次是為威廉王子一家更新順序，不過暫時未完全更新資訊，稍後將會為阿奇及莉莉貝特更新。

發言人沒有證實或否認阿奇及莉莉貝特會否獲得頭銜，強調未來10日會專注於英女王的喪儀，稍後才會更新網站。

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責任編輯：鄭錦玲

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