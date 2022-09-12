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印尼考慮購入俄油 上月稱獲7折優惠

環球社會熱點 16:00 2022/09/12

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美國等西方國家為減少俄羅斯獲得戰爭資金，計劃為俄羅斯石油進口價設定上限，俄羅斯正設法打破限制。印尼官員上月曾表示，已獲俄羅斯當局確認可7折購入原油。印尼總統佐科維多多近日受訪承認，印尼正考慮購入俄羅斯原油。

歐盟拒對俄氣價格封頂 同意開徵能源暴利稅 【下一頁】

印尼旅遊部長桑諾（Sandiaga Uno）在8月時表示，印尼可以7折價格，購入俄羅斯原油。當地國營石油公司Pertamina其後亦表示，正評估購入俄油風險。

佐科維多多（Joko Widodo）近日接受英媒採訪時承認，印尼一直都在觀望所有選擇，若有其他國家提供更優惠價格，印尼當然會考慮。

印度將繼續進口俄油 正評估G7設價格上限提議 【下一頁】

印尼已因能源價格大幅上漲，令多達2.7億人上街示威。佐科維多多本月宣布，增加能源補貼金額3成。他當時表示，受財政壓力影響，石油加價會是他的最後選擇。

印尼是東南亞最大經濟體，但食品價格近日居高不下， 8月通脹年利率為4.69%，連續3個月高於央行2%至4%的目標範圍。據報任何國家若以高於七國集團（G7）設定價格購入俄油，或會被美國制裁。

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責任編輯：李俊儀

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