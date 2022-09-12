【英國經濟】英國7月GDP增長0.2%遜預期　分析料9.19英女王葬禮假期或拖累英國經濟再陷衰退

▲ 【英國經濟】英國7月GDP增長0.2%遜預期 分析料9.19英女王葬禮假期或拖累英國再陷衰退

英國7月份GDP按月增長0.2%，低過預期的0.4%，當中英國上月電力產量下降或反映能源關稅急劇攀升以及熱浪襲擊的影響。有分析指，英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）葬禮為9月19日，當日被批准成為公眾假期，可能會使脆弱的英國經濟陷入衰退。

英國統計局談及發電量下降時表示，證據表明消費者行為可能會出現一些變化，且由於價格上漲而導致需求下降。截至 7 月份過去12 個月中，電價上漲了 54%，然而卓慧思（Liz Truss）早前已宣布對國內能源關稅設置上限以壓止電力成本飆升。

此舉雖然降低能源價格嚴重打擊經濟的風險，不過對已經捉襟見肘的公共財政造成了1000 億英鎊或更多的損失。

經濟學家、英倫銀行貨幣政策委員會前成員Andrew Sentance向英媒表示，全國哀悼英女王結合公眾假期可能會對短期經濟活動產生相當大的影響，過去在戴安娜王妃的去世也看到了類似情況。

上個月，英倫銀行預測，英國將在 2022 年底陷入衰退，直到 2024 年初才能擺脫衰退，當中原因很大程度上是由於能源價格飆升打擊生活水平。市場預計英國央行將在 9 月 22 日再次加息，以應對高於 10% 的通脹率。

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編輯：李哲毅