【英女王逝世】國葬有嚴格限制 外國領袖及王室需坐巴士出席

英女王伊利沙伯二世國葬即將舉行，已有不少外國領袖及王室宣布將出席。外國有媒體報稱，英國政府已就外國人士出席英女王國葬設立嚴格規定，包括要求集中坐巴士出席及避免坐私人飛機去英國。

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美國政治新聞網站Politico獲得英國外交及聯邦事務部（Foreign, Commonwealth and Development Office，簡稱FCDO）發出的英女王國葬出席指引，當中列明因嚴格安全檢查與道路限制，要求外國領袖及王室下周一（19日）前往西敏寺大教堂（Westminster Abbey）出席國葬時不可使用專車，需在西倫敦的秘密地點集合乘坐獲護送的巴士。

有外國外交人員投訴指引，直言

「你可以想像拜登（Joe Biden）坐巴士？」（Can you imagine Joe Biden on the bus?）

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FCDO指引亦建議外國領袖及王室前往英國時乘搭商務客機，希望不要進一步堵塞倫敦機場，出席者可提前最少一日抵達英國。FCDO指引列明，希斯路機場不會接受私人航班起落，建議使用其他較不繁忙的機場。指引亦禁止任何人乘坐直昇機前往西敏寺大教堂。

同時，FCDO指引要求出席者盡可能減少同行人數，不鼓勵其他家庭成員或太多職員同行，最理想為只有出席者及伴侶。未能出席的外國領袖可以派遣其他人選作為官方代表，如政府元首或高級官員。

據悉，英王查理三世（Charles III）將在國葬前一日於白金漢宮（Buckingham Palace）舉行接待會，歡迎到來的外國領袖及王室。

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責任編輯：吳漢培

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