【英女王逝世】國葬有嚴格限制 外國領袖及王室需坐巴士出席

英女王伊利沙伯二世國葬即將舉行,已有不少外國領袖及王室宣布將出席。外國有媒體報稱,英國政府已就外國人士出席英女王國葬設立嚴格規定,包括要求集中坐巴士出席及避免坐私人飛機去英國。

美國政治新聞網站Politico獲得英國外交及聯邦事務部(Foreign, Commonwealth and Development Office,簡稱FCDO)發出的英女王國葬出席指引,當中列明因嚴格安全檢查與道路限制,要求外國領袖及王室下周一(19日)前往西敏寺大教堂(Westminster Abbey)出席國葬時不可使用專車,需在西倫敦的秘密地點集合乘坐獲護送的巴士。

有外國外交人員投訴指引,直言

「你可以想像拜登(Joe Biden)坐巴士?」(Can you imagine Joe Biden on the bus?)