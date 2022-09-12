【加息消息】歐盟召開能源部長會議 表示或對能源企業徵收暴利稅

由於市場已經充分消化了聯儲局本月即將再次大幅加息的影響，投資者的恐慌情緒明顯降溫。上周美國股市三大股指全部累計上漲，止住了此前三周連跌的勢頭。其中道指累計上漲2.66%，標普500指數累漲3.65%，納指累漲4.14%。

油價方面，雖然上周連續兩個交易日大幅反彈，但是全周來看油價仍然是累計下跌，不過跌幅較上周明顯收窄。美油累計下跌0.09%，布油累計下跌0.19%。市場分析人士認為，全球經濟衰退預期對原油需求前景造成打壓，但是歐佩克及減產也在一定程度上對油價形成支撐。

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美國8月消費者價格指數，也就是CPI數據，無疑是本週資本市場關注的重中之重，因為這一數據可以說是影響聯儲局本月加息幅度最為關鍵的因素。由於能源價格持續回落，目前市場普遍預期美國8月CPI同比增速將會從此前的8.5%下降至8.1%，但即便如此可能也不足以改變市場對聯儲局本月加息75個基點的預期，除非8月CPI數據超預期大幅回落，才有可能會給聯儲局小幅加息或者提前完成加息周期創造條件，否則聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）將繼續面臨緊縮的政策壓力，並可能給美國經濟帶來更多不確定性。除此之外，將公佈的美國8月工業生產者出廠價格指數、製造業指數，以及消費者信心指數也都值得投資者關注。

本周歐盟委員會主席將發表年度「盟情咨文」 英國8月經濟數據引關注

歐洲市場方面，歐盟委員會主席馮德萊恩將於本週三發表歐盟「盟情咨文」，市場密切關注和地緣政治局勢以及能源問題相關的內容。另外，英鎊對美元滙率在上周跌至37年以來的最低水平，接下來市場將會密切關注將公布的英國8月CPI以及零售銷售數據。

能源市場方面，本周的主角依舊是原油和天然氣。上周歐盟召開了能源部長會議，部長們表示需要準備更為廣泛的天然氣價格上限提案，而不僅僅是針對俄羅斯進口天然氣進行限價，此外還要對能源企業徵收暴利稅，具體細節可能將於本周公布。目前歐洲天然氣價格位於200歐元/兆瓦時關口的上方，是今年6月初水平的兩倍多。

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編輯：袁曉萱