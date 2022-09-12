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【加息消息】上半年能源價格飇升40% 德國大幅增加進口彌補國內生產下滑

環球政經 16:43 2022/09/12

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​​​​​由於高昂的成本，德國國內的化工品製造商大幅削減了產量，分析人士認為這可能是正在醖釀的經濟危機的早期迹象。

　　隨着俄羅斯削減天然氣供應後能源危機的惡化，德國今年的化學品進口量幾乎翻了一倍：根據德國聯邦統計局的數據，2022年上半年，德國進口了約28億噸無機化學品，這在數量上比去年同期增長了40%左右。

　　與此同時，由於高昂的成本，德國國內的化工品製造商大幅削減了產量。

 

同場加映﹕【溫股知新】把握後市潛在反彈 港股後市仍然較淡

 

這一趨勢的轉變反映了德國能源危機的嚴重程度。由於德國工業對俄羅斯天然氣的依賴程度較大，德國的天然氣價格遠高於鄰國。國際貨幣基金組織（IMF）在7月份表示，德國的這種工業依賴將使其成為今年G7集團中表現最差的國家。

【旭輝 884】 旭輝13.4億沽英皇道重建住宅項目 買家為宏安地產 股價一度升逾7%【見下頁

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據媒體報道，牛津經濟研究院的經濟學家 Oliver Rakau 表示，（德國）能源和天然氣密集型產品出現了大量的進口替代品。未來幾個月，相關證據可能會愈來愈多。

　　除了化學品製造商，能源危機也給德國鋼鐵、汽車零部件等製造商帶來了致命打擊，她們可能會選擇逃離德國以求自保。最嚴重的是，歐洲智庫 Bruegel 的高級研究員 Simone Tagliapietra 表示，能源價格長期上漲可能最終改變歐洲的經濟格局。

　　歐盟委員會此前推出了「歐洲天然氣需求縮減計劃」，要求各成員國在今年8月到明年3月至少減少15%的天然氣用量。由於工業用氣量佔到了歐盟用氣總需求的38%，如果要確保歐盟民眾能安全過冬，意味着需要降低四成左右工業用氣以滿足這一目標。

 

同場加映﹕【青姐話】 大淡好收尾 淡倉話之你

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編輯：袁曉萱

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天然氣 能源危機 俄羅斯 歐盟 加息 德國

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