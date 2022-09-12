【機迷熱話】Sony發布Xperia 1 IV遊戲版　Xperia Stream電競套件打造循環氣流

Sony Mobile早於上周就率先預告，會推出新產品。而終在今（12日）發表全新5G電競手機「Xperia 1 IV遊戲版」，並同步推出專為Xperia 1 IV而設的Xperia Stream電競套件。

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Xperia 1 IV遊戲版雖然依舊採用Snapdragon 8 Gen 1處理器和配備512GB儲存容量，但將內建RAM容量升級至16GB。鏡頭方面，則首次搭載潛望式望遠光學變焦鏡頭，三個鏡頭皆支援4K 120fps高幀率錄影，並支援遊戲中即時直播功能。

香港售價及開售日期 仍需待公布

除了新電競手機，同步推出的還有曾經曝光過的遊戲配件Game Gear，並正名Xperia Stream、專為Xperia 1 IV手機而設的高性能遊戲裝備。Xperia Stream搭載空力散熱風扇，可以將空氣沿著Xperia 1 IV的機身流動，形成從後到前的連續氣流，提升散熱功能，支援長時間玩高負載遊戲。另設手機中的遊戲增強器，可顯示裝置狀態之餘，也可自動或手動開啟風扇控制。

此外，Xperia Stream配備四合一連接埠，包括LAN埠、USB-C連接埠、HDMI輸出，和 3.5mm耳機孔。據Sony香港官網指，Xperia 1 IV遊戲版將隨包裝附送Xperia Stream電競套件。惟官網僅將兩款新產品列為「即將推出」，尚未公有香港的售價及開售日期等資料。

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責任編輯：殷凱怡

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