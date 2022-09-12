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【加息消息】聯儲局將再次大幅加息 不會因為通脹放緩而動搖

環球政經 16:04 2022/09/12

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在汽油價格繼續下跌之際，美國8月份通脹可能連續第二個月放緩，但這可能不足以阻止聯儲局在本月晚些時候再次大幅加息。

 

【溫股知新】把握後市潛在反彈 港股後市仍然較淡

 

在聯儲局做出利率決定前，周二的消費者物價指數是最後一份重要的經濟報告。經濟學家預測為同比上漲8.1%，這將是連續第二月降溫。

這不太可能改變投資者的押注，即聯儲局將在一周後的決策會議上連續第三次加息75個基點，以試圖消除一個世代以來最嚴重的通脹。在聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）重申政策制定者不會退縮，一些官員也表達支持再次大幅升息後，上述預期得到強化。

 

【青姐話】大淡好收尾 淡倉話之你

 

【有相睇】將軍澳都會駅現時光倒流價　三房套850萬沽　呎價僅1.35萬【下一頁

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雖然物價增幅放緩為外界所樂見，但她仍然表明通脹率太高，難以令聯儲局安心。富國銀行高級經濟學家Sarah House表示，這是朝著正確方向邁出的一步，但前方的路還很長。

　　除了汽油之外，另外一個令聯儲局官員感到不安的是，經濟中的價格增長十分猖獗且普遍。總體CPI料將出現自疫情最初幾個月以來首次月度下降 ，核心CPI（不包括食品和能源價格）預計仍將上漲。

　　聯儲局理事Christopher Waller在一次演講中說，現在認定通脹正在顯著且持續下降還為時過早。他還說，他贊成本月份再次大幅上調利率。

　　聖路易斯聯儲行長James Bullard先前接受彭博新聞採訪時表示，8月份通貨膨脹數據放緩，可能無法改變聯儲局的路徑，他傾向於9月份加息75基點。

 

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編輯：袁曉萱

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經濟 加息 美國聯儲局 美國 銀行 鮑威爾 通脹

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