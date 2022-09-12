日本經濟防疫保持平衡 或撤入境人數限制允許個人遊

日本政府表示會考慮放寬防疫限制方式，希望在防疫和促進經濟之間取得平衡。據悉，日本當局有可能取消入境人數上限，也可能放寬個人遊。

開放自由行在即？日秋季或再放寬入境【下一頁】

日本上周將每日入境人數上限，由2萬人增加至5萬人。另外，已符合接種3劑新冠疫苗要求的旅客，無需提供出發前72小時内的新冠病毒檢測陰性結果。

內閣官房長官松野博一周一（12日）表示，政府將考慮如何放寬新冠疫情限制，在防止病毒傳播和促進社會經濟活動之間保持平衡。

官房副長官木原誠二周日（11日）接受電視台訪問時表示，政府正在審查每日入境人數上限5萬人這項措施，不久將來會取消這項措施。

木原誠二也提到，政府也將會免除旅客簽證和解禁個人旅遊，強調當局會傾向放寬限制，不久將來就會實施。

日媒引述消息指，政府的目標是今年秋天解除禁令，以應對日圓迅速貶值。首相岸田文雄預計最快將於本周作出決定。

【英女王逝世】澳紐確認查理斯三世 為新國家元首【下一頁】

日本去年只有約24.6萬名外國旅客入境，是自1964年有可比較數據以來的新低，反映疫情對嚴重依賴入境旅客的日本旅遊業有極大打擊。

日本經濟今年第二季恢復至疫情前規模，按年計增長率較上一季增長3.5%，但分析師估計疫情升溫及通脹壓力拖累下，經濟前景仍然黯淡。

緊貼變種病毒、疫情疫苗最新發展，立即免費下載《香港經濟日報》App 【按此】

責任編輯：鄭錦玲